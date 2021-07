GGD kan bron- en contactonderzoek niet meer aan in Amsterdam

Een callcenter waar bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Beeld Jakob Van Vliet

De toename van het aantal dagelijkse besmettingen is zeer fors. Een week geleden stelde de Amsterdamse GGD nog 70 nieuwe gevallen vast, zo meldt het coronadashboard, donderdag waren dat er dus 729. Als de steile groeicurve aanhoudt, telt Amsterdam over een week duizenden nieuwe gevallen.

De ruim 700 nieuwe besmettingen komen in de buurt van de Amsterdamse piek: 839. Dat was op 25 oktober vorig jaar. Toen gold vanaf half oktober al een gedeeltelijke lockdown in Nederland.

Ook landelijk groeit het aantal besmettingen flink. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5475 positieve tests gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) heeft een spoedadvies aan het OMT gevraagd over die snelle toename. Mogelijk volgen morgen nieuwe maatregelen. Nederland ging op 26 juni bijna helemaal open.

Amsterdam koploper

Amsterdam is met 729 nieuwe gevallen ‘koploper’ van Nederland. Rotterdam (416), Utrecht (387), Groningen (374) en Den Haag (142) volgen.

Vanwege het hoge aantal besmettingen is het bron- en contactonderzoek in Amsterdam niet meer volledig uitvoerbaar. De GGD verzoekt mensen die positief zijn getest om zelf hun contacten te waarschuwen. Bij volledig bron- en contactonderzoek doet de GGD dat. Waarschijnlijk is zo’n volledig onderzoek effectiever bij de indamming van het virus, al hangt veel af van de bereidheid om in isolatie of quarantaine te gaan. In augustus vorig jaar was het aantal besmettingen de GGD ook te machtig om het onderzoek zelf te doen.

In wijken met de laagste vaccinatiegraad voert de GGD nog wél volledig bron- en contactonderzoek uit, aldus een voorlichter. Die wijken liggen met name in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. Ter vergelijking: in de stadsdelen Centrum (60 procent) en Zuid (59) zijn relatief veel mensen geheel of gedeeltelijk gevaccineerd. In Zuidoost (41 procent) en Nieuw West (44) ligt dat lager.

Vooral jongeren

Driekwart van de nieuwe besmettingen in de regio Amsterdam is vastgesteld bij mensen onder de 25 jaar. Dat is relatief ongevaarlijk, omdat zij minder vaak ernstig ziek worden van het coronavirus en zelden naar het ziekenhuis moeten met de ziekte. Jongeren worden als laatste gevaccineerd.

Van 1 op de 3 nieuwe besmettingen is bekend waar die is opgedaan. Dat gebeurt vaak in een thuissituatie (35 procent), de horeca (19) of op feesten en partijen (13), zo blijkt uit landelijk onderzoek van het RIVM.

Amsterdam laat hetzelfde beeld zien. Daarom hebben de Amsterdamse uitgaansgelegenheden Club Nyx en café Exit besloten komend weekeinde dicht te blijven, daarnaast stoppen Skatecafé en de Melkweg tijdelijk met hun dansavonden. Zij vormen vooralsnog een minderheid.

De hoge piek in Amsterdam houdt onder meer verband met de deltavariant, die voor het eerst in India opdook. Deze mutatie is 30-60 procent besmettelijker dan de alfavariant die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk werd geconstateerd. In de regio Amsterdam is waarschijnlijk ruim de helft van de nieuwe besmettingen afkomstig van de deltavariant. Daarmee loopt de stad naar wat lijkt iets voor op het landelijke gemiddelde.