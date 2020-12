GGD: geen verband met coronamutatie besmette Nederlanders en VK

Beeld AFP

De besmette personen noch de mogelijke bronnen voor hun besmetting of andere nauwe contacten hebben een reis naar het Verenigd Koninkrijk gemaakt.

De mutatie van het virus gaat momenteel rond in dat land en lijkt niet gevaarlijker, maar wel een stuk besmettelijker. Het RIVM vond tijdens steekproeven afgelopen weken twee keer de “Britse mutatie” van het virus bij een besmet persoon, beide gevallen waren in Amsterdam. De besmettingen waren al van de eerste helft van december en hebben niets met elkaar te maken. “Dit duidt erop dat het virus al rondgaat in Nederland”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

“Ongeacht de variant van het virus gelden de gebruikelijke afspraken voor thuisisolatie van de besmette persoon en quarantaine voor de nauwe contacten van de besmette persoon,” meldt de GGD Amsterdam. Het RIVM doet wekelijks een steekproef en houdt op die manier de verspreiding van de nieuwe variant in de gaten.