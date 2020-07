GGD bezorgd om thuisfeesten, ook bij Offerfeest

Beeld ANP

Misschien gaat zelfs de aangepaste dienst in de buitenlucht niet door, zegt Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Nieuw-West. Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen hard blijft stijgen, of er ontstaat ook op het grasveld op enkele minuten lopen van het gebedshuis in de Henri Dunantstraat gevaar voor de gezondheid, dan wordt de religieuze bijeenkomst van vrijdag mogelijk afgeblazen.

“We hebben contact met de GGD en volgen nauwgezet het nieuws van het RIVM,” aldus Elforkani. “Maar ook als die organisaties geen bezwaar zien om de bijeenkomst door te laten gaan, kunnen we zelfstandig besluiten dat we het gezondheidsrisico te hoog vinden.”

Sociaal en charitatief

De bijeenkomst op vrijdagochtend om half negen biedt plek aan 700 gelovigen. Er hebben zich al 500 mensen opgegeven.

Het Offerfeest is na het Suikerfeest de belangrijkste viering binnen de islam, zegt Elforkani. Het is niet alleen een religieus, maar ook een sociaal en charitatief evenement. “Mensen komen samen in familieverband of met vrienden, vaak thuis. Ze geven vanwege dank aan en aanbidding van God vlees van geofferde dieren weg.”

Ook voor niet-praktiserende moslims maakt het Offerfeest (Eid al-Adha) deel uit van het dagelijkse leven, vergelijkbaar met Pasen in de christelijke traditie, aldus Elforkani. “Er zijn 1 miljoen moslims in Nederland, ik schat dat zo’n 900.000 van hen meedoen aan het Offerfeest.”

Carnaval

Met die aantallen is het Offerfeest een serieus risico voor verspreiding van het coronavirus, vergelijkbaar met carnaval in februari. Daarom adviseert het ministerie van Volksgezondheid moslimgemeenschappen om bijvoorbeeld gezondheidschecks uit te voeren bij moskeebezoek. Ook wordt ten strengste ontraden bij elkaar over de vloer te gaan, omdat 1,5 meter afstand houden dan vaak niet kan. De Blauwe Moskee adviseert dit ook zelf actief aan gelovigen.

Gemeentes zoeken contact met moslimorganisaties, zoals eind mei ook al gebeurde tijdens het Suikerfeest. Groot verschil is dat toen de lockdown van kracht was. Dagelijks overleden coronapatiënten. Het voelde als acuut gevaar en mensen hielden zich beter aan de gedrags­regels. De GGD merkt dat die alertheid verslapt.

“In Amsterdam zien we de laatste weken dat mensen op bruiloften, huisfeestjes en begrafenissen besmet raakten, omdat ze te dicht bij elkaar kwamen,” zegt Anja Schreijer, arts Maatschappij & Gezondheid en hoofd van de afdeling algemene infectieziekten van de Amsterdamse GGD.

“Dat besmettingsrisico bestaat bij het Offerfeest ook. Ik maak me zorgen, mensen hebben volgens ons bron- en contactonderzoek nu meer nauwe contacten dan een paar maanden geleden. We zien geïnfecteerden met wel twintig nauwe contacten.”

Elforkani merkt op dat aanwijzingen in Amsterdam goed worden opgevolgd. “In moskeeën in Den Haag en Rotterdam zijn besmettingen opgelopen, maar voor zover bekend is daar in Amsterdam geen sprake van.”

Nieuwe leden

Bij een uitbraak in Rotterdam bleek dat ook studenten een risicogroep zijn voor virustransmissie. Ze nemen de coronaregels minder nauw en hebben veel sociale contacten.

Met het nieuwe academische jaar in zicht krijgen Amsterdamse studentenverenigingen een uitnodiging om in de Stopera te verschijnen voor een bijeenkomst over de gevaren van virustransmissie, meldt een voorlichter van de gemeente. De Intreeweek van de Universiteit van Amsterdam is teruggebracht tot een online activiteit, maar studentenverenigingen werven, met aan coronaregels aangepaste ontmoetingen, wel nieuwe leden. Sommige studentenverenigingen noteren al meer inschrijvingen dan in voorgaande jaren.