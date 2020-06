GGD: betoging op de Dam blijkt geen hevige besmettingshaard

De anti-racismedemonstratie op de Dam is geen hevige besmettingshaard gebleken voor het coronavirus in Amsterdam. ‘Je kunt ook stellen dat we door het oog van de naald zijn gekropen.’

1. Hoeveel mensen zijn er besmet geraakt op de Dam?

Nul, tot dusverre. Bij de Amsterdamse GGD hebben zich twee betogers met klachten gemeld. Een van hen was negatief, van die andere is de testuitslag nog onbekend, zo liet de GGD maandag weten. Van zo’n 95 procent van de testen in Amsterdam is de uitslag binnen 48 uur bekend.

Dat tot dusverre geen Dam-betoger positief is getest, betekent niet vanzelfsprekend dat geen besmettingen hebben plaatsgevonden, zegt viroloog Menno de Jong (Amsterdam UMC). “Veel bezoekers waren jong, misschien hadden zij slechts milde symptomen en lieten ze zich niet testen.”

Ook waren er mensen van buiten Amsterdam bij de demonstratie, mogelijk zijn zij positief getest in hun eigen woonplaats, stelt De Jong. De Amsterdamse GGD verzamelt die informatie bij andere GGD’s en deelt dat deze week.

2. Is alle commotie voor niets geweest?

Die conclusie komt te vroeg, zegt epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC). “Niet elke keer dat iemand dronken in de auto stapt, vindt een ongeluk plaats. Maar de kans daarop is wel groter, dus het is een uitermate slecht idee.”

De demonstratie op de Dam is geen superspreading event geweest voor Amsterdam, zoveel staat wel vast. Anders had de stad een forse toename gekend in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen, en dat is uitgebleven, stellen De Jong en Rosendaal. Ook de anti-racismedemonstratie in Rotterdam is geen brandhaard gebleken.

Toch kunnen zich over enkele weken nog naweeën aandienen. Amsterdamse bezoekers die zelf niet ziek werden, kunnen het virus hebben doorgegeven aan mensen die pas in een later stadium klachten krijgen. Maar een forse, directe invloed van de Dam-betoging op Amsterdam? Nee. “Het was zeker geen Brabants carnaval,” aldus Rosendaal.

3. Kunnen festivals in de open lucht nu gewoon doorgaan?

Nee, stelt Rosendaal. Dat de bijeenkomst niet heeft geleid tot een sterke toename aan besmettingen komt ook omdat het virus nu nauwelijks rondwaart in Nederland.

Rosendaal rekende uit dat de kans op één of meer besmette Nederlandse betogers op de Dam 40 procent was, uitgaand van 5000 bezoekers. Bij 8000 bezoekers is dat 55 procent en bij 12.000 bezoekers 70 procent.

“Zoveel mensen bij elkaar zijn als brandbaar hout voor het virus,” zegt Rosendaal. “Maar als bijna niemand besmet is, ontbreekt het simpelweg aan vlammetjes die nodig zijn voor een brandhaard.”

4. En als je alleen festivals houdt als het virus beperkt rondwaart?

“Ook geen goed idee,” zegt De Jong, tevens lid van het Outbreak Management Team. “Die demonstratie op de Dam was geen positieve testcase voor grote evenementen in de buitenlucht. Misschien speelden de wind en het mooie weer een rol bij de geringe impact op de virustransmissie, dat weten we niet. Daarom kun je net zo goed stellen dat we door het oog van de naald zijn gekropen.”

Bovendien is een festival iets anders dan een demonstratie waarbij de betogers mondkapjes dragen en nog enigszins proberen om anderhalve meter afstand te houden, zegt Rosendaal. “Festivalgangers gaan aan elkaar zitten en lichaamsvochten uitwisselen. Nee, een festival met mondkapjes, ik zie het niet voor me en het lijkt me geen goed idee, ook niet als het virus beperkt rondwaart.”