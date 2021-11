GGD Amsterdam zet extra personeel in vanwege ‘explosieve toename’ coronatesten

Beeld ANP

Wie de coronalijn belt, kan te horen krijgen: ‘Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over dertig minuten nog eens bellen?’

Hetzelfde geldt voor coronatest.nl: als te veel mensen tegelijkertijd online een testafspraak proberen te maken op dezelfde locatie ‘kan het voorkomen dat men tijdelijk geen opties te zien krijgt’, aldus GGD GHOR Nederland. “Ook hier geldt, probeer het dan later nogmaals.”

De GGD Amsterdam laat weten dat ze meer personeel gaan inzetten vanwege de drukte. Mensen die een test willen laten doen en online of telefonisch nergens een afspraak kunnen maken, mogen bij de dichtstbijzijnde teststraat langskomen.

Explosieve toename

Maandag werden er ruim 100.000 testafspraken gemaakt en meer dan 77.000 tests afgenomen, aldus de organisatie. Aan het einde van de dinsdagochtend stond het aantal afspraken al op 75.000. Er worden zo’n tweehonderd tot driehonderd testafspraken per minuut gemaakt. Dat lijkt volgens GGD GHOR op de pieken van december vorig jaar en februari en maart van dit jaar. “Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD’en zetten alle zeilen bij om aan de enorme testvraag te voldoen. De verwachting is dat we de top nog niet bereikt hebben.”

De organisatie laat op Twitter weten dat de drukte ’s middags vaak afneemt. In een andere tweet wijst de organisatie erop dat mensen niet bij de GGD terecht kunnen voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of cultureel evenement.

