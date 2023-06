GGD Amsterdam wist al langer van grensoverschrijdend gedrag, maar het bleef bij een waarschuwing

De GGD Amsterdam was zeker al een jaar langer op de hoogte van grensoverschrijdend gedrag van een medewerker dan dat wethouder Alexander Scholtes (zorg) en burgemeester Femke Halsema dinsdag meldden. Het hoofd van de soa-polikliniek kreeg hierover persoonlijke mails.

In een mail in het bezit van Het Parool blijkt dat het hoofd van de soa-polikliniek al in februari 2022 op de hoogte was van grensoverschrijdend gedrag van een van de hulpverleners. Daarin schrijft een man van in de veertig dat hij een ‘vreselijke ervaring’ met een GGD-medewerker heeft gehad en ‘echt seksueel lastig gevallen’ is.

De man zegt dat er ongewenst fysiek contact was. Hij ontvangt daarnaast ook persoonlijke berichten, ingezien door Het Parool, waarin staat dat de medewerker hem wil knuffelen en bij hem thuis wil langskomen. De man vraagt om hulp van de directeur en wil er zeker van zijn dat hij ‘nooit meer’ door deze persoon behandeld wordt, aangezien hij hier nog vaker moet langskomen voor behandelingen.

Een dag na het versturen van de mail krijgt hij een reactie van het hoofd van de soa-polikliniek. Ze schrijft dat ze het ‘ontzettend vervelend’ vindt dat dit is gebeurd. ‘Zulke zaken mogen hier absoluut niet gebeuren! Ik heb [...] hier al over aangesproken, en zal dat nogmaals doen. Ik vind het heel fijn en dapper dat u mij deze mail stuurt. Het is belangrijke informatie voor mij als hoofd van de afdeling,’ staat er in de mail.

Tientallen cliënten

De GGD erkent dat hij al in 2022 een klacht ontving, maar de dienst besloot het intern op te lossen. De hulpverlener, die al ruim 25 jaar bij de GGD werkt, kreeg wel een officiële waarschuwing. “De tweede klacht deed de eerste in een ander daglicht staan,” licht een woordvoerder toe. Pas na de tweede officiële klacht afgelopen februari werd Bureau Integriteit ingeschakeld, waarna de medewerker na het rapport in mei werd ontslagen.

Extra schrijnend is dat na de eerste melding in 2022 net een ander schandaal naar buiten was gekomen binnen de GGD: een hulpverlener van Veilig Thuis werd eind 2021 ontslagen nadat hij tientallen cliënten had benaderd met ongewenste bedoelingen. De GGD deed in die periode de belofte om hiertegen nog meer te doen om zulk gedrag te voorkomen.

Dat doen ze onder meer door een onafhankelijk bureau in te schakelen. Dit grensoverschrijdende gedrag kan nooit uitgesloten worden, concludeert onderzoeksinstelling Maruda, maar de GGD moet wel vaker risicoanalyses uitvoeren. Bij cliënten moet onder meer actiever feedback worden gevraagd over hun behandelaren. De soa-polikliniek belooft nu na het ontslaan van de medewerker – een jaar na het advies – dit actiever te gaan doen.

Tuchtzaak

Het nieuws kwam dinsdag naar buiten via een brief van zorgwethouder Alexander Scholtes en burgemeester Femke Halsema. Daarbij lieten de bestuurders achterwege dat de eerste klacht al een jaar eerder werd ingediend. Wel zeiden ze dat het zomaar mogelijk kan zijn dat er meer slachtoffers kunnen zijn dan deze twee mannen.

De advocaat van de man, Sébas Diekstra, weet nog niet of zij verdere stappen gaan nemen tegen de inmiddels ontslagen medewerker. De GGD gaat wel een tuchtzaak aanspannen. Mocht de oud-medewerker schuldig worden verklaard, kan hij onder meer zijn BIG-registratie verliezen waardoor hij dit werk nooit meer mag uitoefenen.

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen.

