GGD Amsterdam stopt door drukte per direct met testen zonder afspraak

Bij de teststraat bij de RAI en op andere GGD-locaties zijn alleen nog mensen met afspraak welkom. Beeld Daphne Lucker

De drukte is zo groot dat de GGD Amsterdam het niet langer verantwoord vindt de wachtrijen te laten groeien. Het aantal besmettingen schiet de lucht in en dat betekent een run op de teststraten. In de regio Amsterdam werden afgelopen week 24.073 positieve tests afgenomen, het hoogste aantal ooit en een toename van 20 procent. Vorige week ging het om 18.832 gevallen.

Soms een uur wachten

Wachttijden lopen op tot een uur, zegt een woordvoerder van de GGD. “Mensen die vermoeden dat ze positief zijn, staan in lange rijen te wachten voor een test. Dat moet je ook vanwege het besmettingsgevaar niet willen. Niet alleen is het lange wachten vervelend voor de mensen die op de bonnefooi voor een test komen, dat geldt ook voor de mensen die wél een afspraak hebben gemaakt, want die moeten ook langer wachten. Mensen worden boos en raken geïrriteerd omdat het zo lang duurt. Het is allemaal begrijpelijk, maar voor onze medewerkers is het dan ook minder leuk om te werken.”

De GGD Amsterdam roept iedereen op om vooral goed te blijven testen, alleen gebeurt dat in Amsterdam uitsluitend nog op afspraak. Mensen kunnen nog wel zonder afspraak bij de RAI terecht voor een booster. Bij de vaccinatiestraat is het juist rustig.