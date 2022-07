GGD Amsterdam richt testruimtes voor apenpokken in

Het aantal gevallen van het apenpokkenvirus is de afgelopen twee weken in Europa verdrievoudigd. Beeld Gado via Getty Images

Dat blijkt uit een rondgang van BNR langs een aantal gezondheidsdiensten. Ook de GGD’s van Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben inmiddels aparte faciliteiten met gescheiden wachtruimtes waar soms ook vaccinaties worden aangeboden. De GGD Regio Utrecht heeft geen gescheiden kamers, maar wel een apart spreekuur voor apenpokken.

De gezondheidsdiensten geven hiermee gehoor aan een eind mei bijgewerkte richtlijn van het RIVM. Daarin wordt geadviseerd het contact met mensen die komen testen tot een minimum te beperken, om besmettingen op locaties te voorkomen.

Bezorgd

Het aantal gevallen van het apenpokkenvirus is de afgelopen twee weken in Europa verdrievoudigd. De Wereldgezondheidsorganisatie is ‘erg bezorgd’ en overweegt de uitbraak op te schalen tot het hoogste alarmniveau.