GGD Amsterdam past werkwijze aan: zelf contacten bellen

Bij een positieve testuitslag moeten mensen vanaf nu zelf hun omgeving informeren. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De nieuwe werkwijze werd vorige week al ingezet in de veiligheidsregio Haaglanden. Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Twente volgen nu ook. In augustus hanteerde Amsterdam deze methode ook al voor drie weken.

Hoewel mensen dus niet meer gebeld zullen worden door de GGD als een nauw contact het virus heeft opgelopen, stelt de GGD dat er weinig verandert. “Het is dan ook geen beperking, maar een aanpassing,” zegt een woordvoerder.

Risicogestuurd

Mensen worden namelijk als het goed is nog steeds op de hoogte gesteld. De GGD doet daarmee een beroep op de verantwoordelijkheid van besmette personen. Op de site noemt de GGD het ‘risicogestuurd bron- en contactonderzoek’: als ingeschat wordt dat deze werkwijze een risico oplevert bij een bepaald persoon, dan springt de GGD wél in om contacten te informeren.

Doel van de ‘efficiëntere’ aanpak is meer tijd vrijspelen om besmette personen te bereiken en zicht te houden op clusters. Een bron- en contactonderzoek duurt per persoon gemiddeld acht uur, vertelt de woordvoerder. Aan de besmette persoon wordt gevraagd waar ze geweest zijn, met wie en voor hoe lang. Vervolgens worden al die mensen gebeld.

“We zijn klaar voor dit onderzoek bij veel besmettingen, maar niet voor zó verschrikkelijk veel. Bij mensen voor wie het geen risico oplevert vragen we om de contacten zelf te informeren. Een twintiger die 25 andere jonge mensen heeft gezien, bijvoorbeeld.” Op die manier is er genoeg tijd over voor de GGD om wel alle besmette personen te bellen.