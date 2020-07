GGD Amsterdam blijft opschalen: capaciteit naar 1300 tests per dag

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

“De voorlichtingscampagne lijkt te werken,” zegt een woordvoerder van de GGD, waarmee ze doelt op de grote aandacht die er de afgelopen weken werd geschonken aan de noodzaak om te testen bij klachten. Nederlanders deden dat nog te weinig, zo bleek onder meer uit het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Daar lijkt nu dus verandering in te komen. “We waren deze week al iedere dag aan het opschalen,” zegt de GGD-woordvoerder. “En als het nodig is, blijven we dat doen.”

Vooral bij de teststraat bij de RAI, veruit de grootste van de stad, is het druk. Amsterdam telt verder nog twee kleinere teststraten, in het oude Slotervaartziekenhuis en in Noord. Daar kunnen volgens de woordvoerder echter ‘geen honderden mensen per dag terecht’. Die teststraten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die niet kunnen afreizen naar de grote teststraat bij de RAI.