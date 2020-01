GGD Amsterdam bereidt zich voor op coronavirus

Beeld ANP

De gezondheidsdienst van de gemeente zegt achter de schermen ‘hard te werken om voorbereid te zijn op eventuele patiënten met het coronavirus’ als dat arriveert in Amsterdam.

Vrijdag zijn vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap in de stad, op vrijwillige basis, welkom op het kantoor van de GGD Amsterdam om daar antwoord te krijgen op vragen die mogelijk leven in de gemeenschap. Het is een vervolg op huisbezoeken die door de GGD zijn afgelegd bij ‘sleutelpersonen’, mensen die een centrale rol vervullen in de Chinese gemeenschap. Denk aan de uitbaters van het Chinees Medisch Centrum op de Geldersekade. De GGD benadrukt dat er op dit moment geen besmettingen bekend zijn in Amsterdam.

Kans op verspreiding

Hoewel het RIVM de kans op snelle verspreiding van het virus in Nederland klein acht, staan zowel ziekenhuizen als de GGD wel klaar om patiënten op te vangen. Binnen de GGD Amsterdam bespreekt het team infectieziekten dagelijks de voortgang van de wereldwijde epidemie en informeert burgemeester Halsema over de ontwikkelingen indien nodig.

Er wonen ruim 3000 mensen met de Chinese nationaliteit in Amsterdam, nog veel meer Amsterdammers hebben Chinese wortels. Wie de afgelopen 14 dagen in de Chinese stad Wuhan is geweest en griepverschijnselen heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de huisarts.

Lees alles over de ontwikkelingen van het coronavirus in ons liveblog.