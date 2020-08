GGD Amsterdam beperkt bron- en contactonderzoek door tekort personeel

GGD Amsterdam gaat het bron- en contactonderzoek bij coronapatiënten inperken. Door het grote aantal besmettingen in de regio is er niet genoeg personeel om het onderzoek volledig uit te voeren.

De GGD gaat geen contacten van besmette personen meer bellen. “Alle positief geteste mensen worden wel gebeld, maar minder uitgebreid,” zegt een woordvoerder. Alleen als een arts daar de noodzaak van ziet, zal er een uitvoerig bron- en contactonderzoek worden uitgevoerd. “Daarbij wordt gefocust op risicogroepen- en situaties en mogelijke clusters.”

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten zich laten testen op het coronavirus. Dat gebeurt de laatste weken steeds vaker, nu het virus weer langzaam om zich heen grijpt. In Amsterdam nam donderdag in 24 uur het aantal besmettingen met 160 toe. Door de invulling van het bron- en contactonderzoek aan te passen, hoopt de GGD tijd te besparen. “Dat is in overleg met het RIVM gebeurd.”

Capaciteit

Of de kwaliteit van het onderzoek door de aanpassing achteruit gaat, kan de woordvoerder niet beamen. “Dat zou ik liever niet zo zeggen.” Ook op de vraag waarom de GGD het personeelsbestand niet verder heeft uitgebreid met het zicht op het toenemende aantal besmettingen, blijft hij het antwoord schuldig.

Het bron- en contactonderzoek wordt gezien als een van de belangrijkste middelen om het coronavirus onder controle te houden en verdere verspreiding te kunnen indammen. Het RIVM noemt het onderzoek zelfs een ‘essentieel onderdeel’ in de strijd tegen Covid-19. Door het grote aantal besmettingen in maart en april dit jaar moest in verschillende regio’s in Nederland het contactonderzoek ook al worden gestaakt.

Ook de GGD Rotterdam, waar naast Amsterdam de meeste besmettingen worden vastgesteld, loopt tegen het plafond van het contactonderzoek aan. Volgens de NOS dreigt een landelijk tekort, zo zou blijken uit de cijfers die de omroep heeft opgevraagd. In de huidige vorm zouden er voldoende werknemers zijn voor maximaal 750 onderzoeken per dag, terwijl donderdag in 24 uur 601 besmettingen werden vastgesteld.

Meer fte’s

Begin vorige maand werd bekend dat de Amsterdamse GGD fors gaat uitbreiden: er komen 190 voltijdwerknemers bij, zodat ook de normale werkzaamheden weer volledig kunnen worden uitgevoerd. Dat zou vanaf september weer mogelijk moeten zijn, maar kan alleen als er 190 fte’s bijkomen om het team infectiebestrijding – normaliter 20 werknemers – te ondersteunen. Ook komt er een apart coronateam dat een jaar lang ten minste 600 tests per dag kan uitvoeren en twaalf bron- en contactonderzoeken kan uitvoeren.

Met die 190 extra fte is het ook mogelijk een flexibele schil te maken, zodat bij drukte 1500 coronatests en 50 contactonderzoeken kunnen worden uitgevoerd. De uitbreiding is in principe voor een jaar. In de wintermaanden, als het griepseizoen begint en zich waarschijnlijk nog meer mensen willen laten testen, moet de GGD mogelijk verder opschalen.