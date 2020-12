GGD Amsterdam begint 18 januari met vaccinatie in de RAI

Beeld Paul van Riel/HH

Dat gebeurt in de RAI, waar naast de huidige teststraten ook een vaccinatielocatie wordt opgetuigd.



Het Nederlandse vaccinatieprogramma begint op 8 januari, maar het duurt dan nog enkele weken voordat op grote schaal wordt gevaccineerd. De uitbreiding verloopt stapsgewijs. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties. Amsterdam is dan ook aan de beurt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte bekend dat Nederland vanaf 28 december wekelijks 164.775 vaccins geleverd krijgt van Pfizer. De geplande vaccinaties zijn afhankelijk van de exacte leverdata en de exacte volumes van het vaccin. Naar verwachting zijn er voldoende vaccins om het zorgpersoneel van de verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg rond half maart volledig te vaccineren. De GGD Amsterdam gebruikt daarvoor eigen personeel.

Zorgmedewerkers krijgen via hun werkgever een uitnodiging en kunnen dan vanaf 4 januari via een landelijk nummer een afspraak maken voor de vaccinaties bij de GGD. Medewerkers krijgen in principe de keuze op welke locatie in Nederland zij gevaccineerd willen worden.

Kwetsbare ouderen

De vaccinatievolgorde hangt af van de karakteristieken van het Pfizer-vaccin. Het middel moet bij minus 70 graden Celsius worden bewaard, en leent zich daarom niet voor de inenting van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, zoals het oorspronkelijk plan van de Gezondheidsraad en minister De Jonge luidde. Ook de verpakking van het Pfizer-vaccin leent zich beter voor grootschalig gebruik op centrale locaties.

Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid gevraagd of de GGD’en wilden vaccineren, en niet de bedrijfs- en verpleeghuisartsen, zoals het oorspronkelijke plan was.

De grootschalige vaccinatiecampagne onder niet-risicogroepen zal pas later volgend jaar van start gaan. Ook daarop bereidt de GGD Amsterdam zich al voor.