Gezonken huis in vijver Vondelpark: woningcrisis of kunstwerk?

Een drijvend dak in de vijver naast het Openluchttheater in het Vondelpark. Beeld Daphne Lucker

Een paar dagen was het gissen. Wat doet dat enorme dak in een vijver van het Vondelpark? Een activistische actie misschien? Zou het zinkende huis iets te maken met de woningcrisis in de stad? Of is het een tijdelijk beeldend kunstwerk?

Internationaal dansfestival

Niets van dat alles. Het huis onder water vormt op vrijdagavond het decor van dansgezelschap Vloeistof en hun voorstelling Hellend Vlak. Tijdens de uitvoering proberen vier dansers te overleven op het dak van een ondergelopen huis. Het optreden is onderdeel van het internationale festival voor hedendaagse dans Julidans, dat van 2 tot en met 16 juli op meerdere locaties in de stad gehouden wordt. Het Internationaal Theater Amsterdam vormt het festivalhart van het meerdaagse evenement.

Daarnaast kun je onder andere bij het Stedelijk Museum Amsterdam, Vondelpark Openluchttheater en in het Bijlmerpark terecht voor verschillende voorstellingen.

Bewustwording

In de dansvoorstelling Hellend Vlak wilt choreograaf Anja Reinhardt (37) op een toegankelijke en herkenbare wijze het publiek de eigen leefomgeving op een andere manier laten ervaren: “Bijna iedereen is zich tegenwoordig in grote mate bewust van de klimaatcrisis. Er is veel aandacht voor, toch gebeurt er relatief weinig doorslaggevends.” Met de voorstelling wil Vloeistof de toeschouwer hier bewust van laten worden en hen waarschuwen voor het volgens het dansgezelschap ‘gevaarlijke overlevingsmechanisme’.

De voorstelling is vrijdagavond om 20.30 uur te zien in het Vondelpark en gratis toegankelijk. De locatie is moeilijk te missen.