Gezochte relschopper uit Opsporing Verzocht meldt zich: ‘Agent sloeg hem eerst’

Beeld ANP

De man uit Houten was dinsdag vol in beeld, tot grote schrik van zijn familie. De 29-jarige Jeffrey woont bij zijn moeder en was zondag inderdaad op het Museumplein, waar zonder toestemming een demonstratie werd gehouden tegen de coronamaatregelen. Jeffrey was daar bij. Na een uur wilde de politie dat iedereen zou vertrekken. Toen dat niet gebeurde braken rellen uit. Dat was het begin van dagenlange rellen in tal van steden in Nederland.

Klap van achter

Het familielid van Jeffrey vertelt dat die daar inderdaad was om te demonstreren. Jeffrey maakt op zijn Facebookpagina duidelijk dat hij weinig op heeft met de maatregelen. Volgens Jeffreys familielid kreeg hij bij het verlaten van het Museumplein een klap van achter, op zijn rug, van een agent in burger.

“In elk geval niet een agent in uniform, die je herkent als agent. Daarop draaide Jeffrey zich om en gaf een schop. Daarna is hij weggegaan. Ja, dat is niet zo’n hele gekke reactie toch, als je zelf een klap krijgt? Ik had vlak daarvoor nog contact met hem, hij vertelde dat het ineens heel snel vol liep met politie daar. Ik zei nog: ga dan maar weg, voordat je in problemen komt. Hoe ze aan die beelden van hem komen, geen idee.”

Jeffrey heeft een baan als vrachtwagenchauffeur en heeft dinsdag ook meteen zijn werkgever ingelicht. Volgens het familielid is hij niet eerder met politie in aanraking geweest, op een klein verkeersincident na. “We gaan maar even kijken wat we nu gaan doen. De politie zal toch ook wel contact met ons opnemen?”

De politie in Amsterdam bevestigt dat een 29-jarige man uit Houten zich heeft gemeld. Over de andere drie gezochte mannen wil de woordvoerster nog geen informatie geven. Wel heeft de politie over de drie mannen dermate veel informatie gekregen dat besloten is de beelden voorlopig offline te halen.

Snelrechtzitting

Woensdag staat een snelrechtzitting op de agenda van een 46-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van openlijke geweldpleging tijdens de demonstratie. Vrijdag staat een andere man terecht, ‘bekend’ van de wijdverspreide foto van zijn ‘flying kick’ tegen het schild van een ME’er.