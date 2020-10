Gezocht: winnaar van 1 miljoen die lot kocht in Rivierenbuurt

Beeld -

Mensen die in een fysieke winkel een lot van de loterij aanschaffen, doen dat anoniem. Daarom is voor de Staatsloterij onduidelijk wie de winnaar is van het geldbedrag. De winnaar − met het lotnummer EF 80007 − wordt opgeroepen zich te melden bij de Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij onderdeel van is.

“Op zich is het helemaal geen punt hoor,” licht een woordvoerder van de loterij toe. “Het is pas drie dagen na de trekking en een lot blijft een jaar geldig. De winnaar heeft dus nog even de tijd om zijn prijzengeld te innen.”

Dat een prijs niet wordt opgehaald, is niet bijzonder. “Dat gebeurt iedere trekking wel, meestal kleine prijzen. Maar soms dus ook wel een grote prijs, zoals deze miljoen. Daarom roepen we ook altijd op: kijk nog eens in je portemonnee of de laatjes in een kast.” De meeste prijzen worden wel opgehaald, verzekert de zegsman. “Gelukkig maar, want het prijzengeld is voor de winnaars.”

Vooral bij de Oudejaarstrekking blijven prijzen wat langer liggen. “Er zijn veel mensen die alleen dan meespelen. Op het moment dat ze een nieuw lot kopen, leveren ze die van het jaar ervoor in. Ik denk dus niet dat die mensen vergeten dat ze hebben meegespeeld, maar dat ze de gewoonte hebben om hun lot dan pas in te leveren.”