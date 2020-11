Gezocht: cannabiskwekers. ‘We verwachten dat weinig Amsterdammers op kleine schaal kweken’

Beeld ANP

Het onderzoek van de universiteit loopt in zeventien landen uit vier continenten. “Van Uruguay tot Canada,” vertelt professor Tom Decorte van de faculteit Recht en Criminologie aan de Gentse universiteit. Hij leidt het onderzoek in Nederland en België en is onder andere benieuwd wat de Amsterdamse thuiskweker drijft. “Je zou verwachten dat weinig Amsterdammers op kleine schaal kweken, omdat overal een coffeeshop in de buurt is,” legt de professor uit.

“Daarbij wordt verondersteld dat voor het kweken van planten een beetje buitenruimte nodig is, of een deel van een woning dat niet gebruikt wordt. Dat is in zo’n grote stad minder voor handen. Daarom is het bijzonder interessant om te weten waarom Amsterdamse kwekers hier dan toch mee aan de slag gaan.”

Geen criminelen

In 2013 deed de organisatie (Global Cannabis Cultivation Research Consortium) ook al onderzoek naar cannabiskwekers over de hele wereld. Daaruit bleek de gemiddelde kweker in Nederland een man te zijn tussen de 22 en 34 jaar oud. Hij zou zo’n 100 gram oogsten voor eigen gebruik. “Dit zijn vaak heel ‘normale’ mensen zonder criminele kenmerken,” schetst Decorte.

De onderzoekers zijn er dan ook ‘zeker en vast’ niet op uit om boeven te vangen. “De verhalen van criminelen vinden we wel in strafdossiers. We willen met dit onderzoek juist een stem geven aan het ándere deel van de kwekers. Mensen zijn soms bang voor de gevolgen en zullen waarschijnlijk niet snel voor een camera vertellen waarom ze dit doen. Op deze manier kunnen zij anoniem laten weten wat hun drijfveer is en wat ze graag anders zouden zien.”

Resultaten

Met de onderzoeksresultaten hopen Decorte en zijn collega’s het functioneren van cannabismarkten beter te begrijpen. “Het leert ons hoe een samenleving hier het beste mee om kan gaan. Kan het legaliseren van de kweek bijvoorbeeld positief uitpakken? Maar we komen ook te weten wat de eventuele risico’s zijn voor gebruikers. Gaan thuiskwekers wel veilig te werk? De resultaten kunnen op veel verschillende vlakken nuttig zijn.”

In 2013 bleek het een uitdaging om genoeg Nederlanders te laten deelnemen. Destijds vulden 1065 Belgen de vragenlijst in en ‘slechts’ 277 Nederlanders. Daar wil Decorte bij het huidige onderzoek verandering in brengen. Te beginnen bij Amsterdam: “Wat drijft je om je eigen planten te kweken als er keus te óver is? We horen het heel graag.”

Cannabiskwekers kunnen de vragenlijst tot en met april invullen via Worldwideweed.nl. Dit is volledig anoniem, verzekert Decorte. “Ook het IP-adres wordt niet geregistreerd.”