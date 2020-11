Gezocht: Amsterdammer die in 2019 Mini Cooper won

Een Oudejaarslot bij een verkooppunt. Beeld ANP

Alle negen hebben ze een Mini Cooper gewonnen, hoewel vier van hen met een 'half lot’ meedoen. Eén van de winnende loten is in Amsterdam verkocht, in een tabakszaak in de Pijp.

Het gebeurt vaker dat winnaars hun loten niet verzilveren, zegt een woordvoerder van de Staatsloterij. Maar om toch te vinden wie de nieuwe eigenaren van de Mini Coopers zijn, gaat de loterij met trucks naar de verkooppunten waar de loten zijn verkocht.

Dakmegafoon

Als dat nergens toe leidt, gaan op dinsdag 1 en woensdag 2 december lokale ondernemers door de straten rijden in een Mini Cooper met een dakmegafoon. De winnaars kunnen zich tot uiterlijk 31 december melden.

De overige winnende loten zijn gevallen in onder meer Breda en Franeker. Zuid-Holland telt een drietal nieuwe minibezitters erbij, in Gouda, Spijkenisse en Hellevoetsluis.