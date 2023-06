Gezamenlijk huurcontract van de baan: wethouder Pels komt na kritiek terug op voorstel

Drie maanden nadat ze haar woonplannen bekendmaakte komt wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) met een aangepaste versie. Beeld Ivo van der Bent

Daarmee reageert de wethouder op de kritiek en vele reacties die loskwamen nadat ze drie maanden geleden haar woonplannen had bekendgemaakt. De meest opvallende maatregel daarin was het weer mogelijk maken om één contract te delen met meerdere huurders. Het moest woningeigenaren verleiden meer mensen in huis te nemen.

Maar, schrijft Pels woensdag in de aangepaste versie van haar plannen: ‘Vanwege de gevolgen voor de huurrechten van huurders en de negatieve reacties op dit voorstel wordt de voorwaarde van individuele huurcontracten voor kamerverhuur behouden.’

Malafide huisjesmelkers

Haar voorstel was in het verkeerde keelgat geschoten van onder meer de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. Zij stelden dat Pels de wooncrisis probeerde op te lossen over de rug van huurders. Ook stichting Woon! was kritisch. “Je maakt mensen financieel afhankelijk van elkaar,” zei consulent Gert-Jan Bakker toen.

Studentenvakbond Asva was in eerste instantie positief, omdat het plan veel studenten die nu ergens illegaal wonen kan helpen, maar kwam daar later op terug uit vrees dat huurrechten te makkelijk geschonden worden. Dat was ook de reden dat in 2020 toenmalig SP-woonwethouder Laurens Ivens de gezamenlijke huurcontracten juist nog had verboden, een verbod dat nu dus in stand blijft.

Pels komt ook terug op haar wens dat verhuurders voortaan een vergunning moeten aanvragen, waarmee ze malafide huisbazen wilde dwarsbomen. Den Haag en Rotterdam willen dat invoeren en in Groningen moeten verhuurders het al als ze aan studenten verhuren. Maar volgens Pels voegt het bij nader inzien niets toe aan de mogelijkheden tot handhaving die momenteel landelijk worden aangescherpt, en levert het onnodig extra werk op.

Gezinswoningen alleen voor gezinnen

In eerste instantie schreef de wethouder ook met tijdelijke huurcontracten te willen sturen op de schaarse corporatiewoningen die specifiek bedoeld zijn voor rolstoelgebruikers en grote gezinnen (meer dan acht personen). “Daarom moeten we mensen vooral een passende woning aanbieden als hun kinderen zijn uitgevlogen,” zei ze toen tegen Het Parool. “Het is waar dat we willen onderzoeken of we uiteindelijk een vorm van dwang kunnen toepassen. Bijvoorbeeld door in tijdelijke contracten een clausule daarover op te nemen.”

Het leidde landelijk tot grote verontwaardiging en onrust, waardoor Pels nu benadrukt dat het niet om tijdelijke contracten zal gaan. Wel zegt ze nog steeds bij huurcontracten voor dit type woningen voorwaarden te willen stellen dat ‘in overleg’ gekeken wordt naar een nieuwe woning, als iemand de woning niet meer gebruikt voor het doel waarvoor die bestemd is.

“Niemand hoeft zich zorgen te maken dat er iets verandert met betrekking tot je huidige woning als je dat niet wil,” aldus een woordvoerder. Maar of in nieuwe contracten uiteindelijk geëist kan worden dat iemand de woning verlaat, blijft onduidelijk. “We gaan verschillende opties in kaart brengen. Het gaat erom dat we zorgen dat specifieke schaarse woningen, zoals voor rolstoelgebruikers, worden gebruikt door de mensen die die het hardst nodig hebben.”

Focus op doorstroming

Met deze gewijzigde aanpak Volkshuisvesting wil Pels voor 2040 de wooncrisis in de stad oplossen. Naast alle nieuwbouwplannen wil de wethouder vooral inzetten op doorstroming. Veel plannen richten zich op ouderen en gezinnen met lage en middeninkomens.

De afgelopen maanden reageerden zo’n 500 Amsterdammers en organisaties op het pakket aan maatregelen. Nu de plannen zijn aangepast, is de gemeenteraad aan zet om voor de zomer te stemmen. In totaal kost de uitvoering van de plannen, tot en met 2026, zo’n 14 miljoen euro.

Wat staat er nog wél in de aanpak Volkshuisvesting? - Corporaties moeten toestemming vragen als ze een sociale huurwoning willen verkopen. Dat mag alleen als de buurt ‘aantoonbaar verbeterd wordt’. - Een verhuisservice moet ouderen verleiden om bijvoorbeeld naar de jaarlijks 100 te bouwen seniorenwoningen te verhuizen. - De gemeente gaat met corporaties in gesprek om woningruil van huurders makkelijker te maken. - Er komt geen extra inzet vanuit de gemeente meer om hoge inkomensgroepen, expats of internationale studenten aan een woning te helpen. - Het moet makkelijker worden om hospita te zijn, zodat meer mensen iemand in huis willen nemen.

