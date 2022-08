Gewonden door vallend glas uit reuzenrad in Zandvoort, politie arresteert vier mannen

Badgasten zoeken verkoeling op het strand van Zandvoort. Beeld ANP

Er zijn vier jongemannen opgepakt. Het is nog niet duidelijk of het om een ongelukje gaat of dat het glas opzettelijk is gegooid vanuit een van de gondels.

Kort na het incident probeerde een vriendin van de slachtoffers foto’s van de mannen te maken met haar telefoon. De verdachten pakten het toestel echter af, en het werd later op straat teruggevonden. De vier zijn in de buurt opgepakt na getuigenverklaringen.

Het gaat om mannen tussen de 17 en 24 jaar uit Amsterdam en Hoofddorp. De politie onderzoekt of er sprake is van openlijke geweldpleging en roept getuigen op zich te melden.

De vrouwen zijn 33 jaar en komen uit Amsterdam en Haarlem.