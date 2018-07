Gewonden bij aanvaring tussen boten op het IJ

De rondvaartboot heeft slachtoffers afgezet in het Open Havenfront, bij de Prins Hendrikkade. Volgens een getuige die zich bij de politie heeft gemeld, is er een ziekenwagen aan te pas gekomen. Ook zijn personen op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.



Over de toedracht van het ongeluk, hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoe zij eraan toe zijn, kan de politie nog geen uitspraken doen.



'Onsamenhangend'

"Dat hebben we geprobeerd in kaart te brengen," aldus de woordvoerder. "Maar het verhaal is nog te onsamenhangend. Daarom hebben we nu een oproep geplaatst. Slachtoffers en getuigen kunnen zich bij ons melden."



De politie verwacht maandag meer informatie te hebben over de toedracht van de aanvaring.