Gewonde zwaan stremt treinverkeer Amsterdam

De zwaan. Beeld Marie-Claire van den Berg

De machinist van de trein besloot te stoppen voor het gewonde dier: “We rijden wel vaker vogels aan, maar dan gaat de trein meer dan 100 kilometer per uur. Nu was ik al aan het afremmen voor station Muiderpoort toen ik de vogels op het spoor zag liggen. Iemand over de portofoon vroeg nog of ik niet gewoon door kon rijden, maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen.”

De dierenambulance rukte uit en haalde de zwaan van het spoor. Bij de dierenarts bleek echter dat het dier zo ernstig gewond was, dat is besloten het te laten inslapen.