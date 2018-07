Gewonde vrouw Tadzjikistan uit ziekenhuis, IS deelt video

Kim Postma (58) bevindt zich nu in een hotel, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Islamitische Staat (IS) plaatste dinsdagmiddag op Twitter een video van de vijf aanslagplegers.



Postma raakte gewond bij de aanslag maar niet ernstig. Ze kreeg ook geen messteken zoals enkele andere leden van de groep fietsers waarvan de Nederlandse en haar vriend René Wokke (56) deel uitmaakten. Wokke kwam samen met twee Amerikanen en een Zwitser om het leven bij de aanslag.



Postma heeft het ziekenhuis verlaten met medewerking van de Nederlandse ambassade in Kazachstan en de Duitse ambassade in de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe. "Ze is ondergebracht in een hotel en krijgt consulaire bijstand. Er wordt goed voor haar gezorgd en wij staan in nauw contact met haar en haar familie," zegt woordvoerder Roel van der Meij.



Reisadvies

De ontwikkelingen in het fietsdrama, dat aanvankelijk een ongeval leek maar nu een terreuraanslag blijkt te zijn, waren voor het ministerie aanleiding om het reisadvies voor Tadzjikistan tegen het licht te houden. Dinsdagochtend werd het geüpdate met de tekst: 'Op 29 juli 2018 zijn bij een terroristische aanslag in de regio Danghara doden en gewonden gevallen. Wees in heel Tadzjikistan alert en volg de instructies van de lokale autoriteiten op.'