Gewonde vrouw aangetroffen in Amsterdam-Noord

De Kometensingel in Tuindorp-Oostzaan Beeld Google Maps

De politie kreeg rond kwart over tien ‘s ochtends een melding van buurtbewoners, die belden omdat ze de vrouw om hulp hoorden roepen. Daarna pakte de politie een 35-jarige man op in een woning. Vermoedelijk was er sprake van een probleem in de ‘relationele sfeer’.

Wat de vrouw precies heeft opgelopen mag de politie niet delen in verband met haar privacy; wel waren haar verwondingen dusdanig ernstig dat ze naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.

De politie doet momenteel nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.