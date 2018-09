Gewonde na steekpartij in woning De Baarsjes

Een deel van de Van Kinsbergenstraat en een deel van de Van Speijkstraat werd afgezet dinsdagavond. Na de steekpartij is een verdachte in de omgeving aangehouden.



Onderzoek

Of de steekpartij in een woning in de Van Speijkstraat of Van Kinsebergenstraat heeft plaatsgevonden, kan de politie niet zeggen in verband met het nog lopende onderzoek.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



In diezelfde Van Speijkstraat is in augustus een auto beschadigd geraakt door één of meerdere kogels. Getuigen zagen die avond dat het jongens op een scooter waren die schoten. Vanaf een balkon was te zien dat er één op een scooter vluchtte, en een ander rennend de hoek om ging de Van Kinsbergenstraat in.