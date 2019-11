Gewonde na steekpartij in woning aan Witte de Withstraat

Beeld ANP

Rond 19.45 uur werd er melding gemaakt van een steekpartij. Politie en meerdere ambulances rukten uit. In de woning troffen zij een gewonde man aan. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht. ‘Verhoor van het slachtoffer moet meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd.’