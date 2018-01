Gewonde door brandende wasdroger in Amstelveen

Toen de droger zondagmiddag net na het middaguur vlam vatte, wisten alle bewoners terstond op eigen kracht de woning te verlaten en de brandweer te alarmeren.



Een persoon had hierbij echter een aanzienlijke hoeveelheid rook ingeademd, waardoor de brandweerlieden eenmaal aanwezig ook een ambulance ontboden. De persoon is ter plekke gecontroleerd en meegenomen naar het ziekenhuis.



Hoe de droger zomaar in brand is gevlogen, wordt nog onderzocht. Volgens de woordvoerder van de brandweer worden dergelijke brandjes meestal veroorzaakt door een elektrisch defect in de droger, of overmatig achtergebleven stof in de machine.