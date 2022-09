Gewonde bij vechtpartij Loenermark in Amsterdam-Noord, ook schot gelost

De Loenermarkflats, waar de vechtpartij donderdag was. Beeld Jesper Roele

De politie spreekt van een vechtpartij met ‘meerdere betrokkenen’ voor de Loenermarkflats. Daarbij zou een van hen gewond zijn geraakt. Verschillende omwonenden spraken ook van een ‘harde knal’ en meldden dat er een schot zou zijn gelost. Een woordvoerder van de politie bevestigt sporen van een schietincident, maar zegt verder dat er nog te weinig te zeggen is over wat zich heeft afgespeeld.

Twee mannen zijn aangehouden, onder wie de man die gewond is geraakt. Hij was aanspreekbaar. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie kon niet zeggen hoe de man er nu aan toe is. Ook zegt de politie nog niet te weten of de man door een kogel is geraakt.