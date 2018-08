Gewonde bij steekpartij in Oost

Over de toedracht is volgens de woordvoerder van de politie nog niets bekend. Of het om mannen of vrouwen gaat, wilde de politie niet kwijt.



Het incident gebeurde even voor 20.45 uur midden op straat in Oost. Snel kon een verdachte worden aangehouden, die is overgebracht naar een cellencomplex.



Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.