Gewonde bij steekincident Leidsestraat

Dat gebeurde rond 07.30 uur 's ochtends. De politie was snel ter plaatse en heeft een verdachte aan kunnen houden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Rond 08.15 uur 's ochtends is er nog een persoon aangehouden. Over de identiteit van de twee verdachten en het slachtoffer is nog niets bekend. Wat tot het steekincident heeft geleid is evenmin duidelijk. De politie doet onderzoek in de omgeving.