Gewonde bij schietpartij op Vespuccistraat in West

De schietpartij vond rond 20.00 uur plaats. Het slachtoffer is in zijn been geraakt nabij een café, twittert de politie. Een ooggetuige zegt minstens ‘vier knallen’ te hebben gehoord. Op het moment van de schietpartij waren er veel mensen op straat. Volgens een andere ooggetuige stond ‘het pleintje’ vol met ouders en kinderen, die in paniek wegrenden.

De eigenaar van het Surinaamse rotirestaurant, iets verderop, hoorde de schoten. “Er was paniek, alle klanten kwamen naar binnen, tot in de keuken aan toe.” Toen ze buiten ging kijken, zag ze het slachtoffer liggen. “Helemaal in het hoekje, te kermen van de pijn.”

Ook bezoekers van café Vak-West hebben de schoten gehoord. Verder willen ze er niets over zeggen. “Ze weten ook niet precies wat er gebeurd is,” zegt de eigenaar. De politie bekijkt momenteel de camerabeelden van het café.

De politie vraagt mensen in de buurt uit te kijken naar een man met een lichte tot licht getinte huidskleur die klein van postuur is. Hij draagt een zwarte broek, zwarte schoenen en een zwart vest met een wit logo. Hij is gevlucht op een brommer.

In eerste instantie was er veel onduidelijk over de locatie van de schietpartij. Meldingen van de schietpartij kwamen uit verschillende straten, maar het slachtoffer bleek in de Vespuccistraat gewond op straat te liggen.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en de straat is afgezet voor sporenonderzoek.

Heeft u meer info, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.

