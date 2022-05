Gewonde bij schietincident Wibautstraat

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg iets na 23.00 uur een melding dat er meerdere knallen waren gehoord. Eenmaal ter plaatse, in de buurt van de ingang van het metrostation, troffen agenten een man aan die gewond was aan zijn arm. Het slachtoffer is aanspreekbaar en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, meldt een woordvoerder van de politie.

De politie is op zoek naar een verdachte en doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

Gewonde bij #Schietpartij #Amsterdam @Stadsdeel_Oost. Het schietincident vond vanavond om 23.02 uur plaats in de Wibautstraat thv metrostation man in L arm geschoten met spoed per @AmbuAmsterdam naar zkh. Schutter gevlucht. @POL_Amsterdam doet ter pl sporenonderzoek na toedracht pic.twitter.com/igsQIm3KdJ — Martin Damen (@martindamen58) 27 mei 2022