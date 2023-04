Gewonde bij schietincident Oostelijke Handelskade, vlak bij Club Panama

Volgens de politie is nog niet bekend of bezoekers van Club Panama betrokken waren bij het schietincident. Beeld Joris van Gennip

Vlak voor het schietincident was de politie al ter plaatse, op verzoek van ambulancepersoneel, dat iemand wilde helpen die onwel was geworden. Daarbij werd het ambulancepersoneel belaagd door omstanders. Twee politieagenten raakten lichtgewond in het tumult. Een persoon werd aangehouden.

Rond 6 uur hoorden de politieagenten die nog ter plaatse waren een schot. Pas na een korte zoektocht werd ergens anders een gewonde aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat deze persoon gewond is geraakt door het schietincident. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is vooralsnog niet bekend.

Het schietincident vond vlak bij Club Panama plaats, maar volgens de politie is het nog niet duidelijk of de clubbezoekers erbij betrokken waren.

