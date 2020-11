Gewonde bij schietincident in Zuidoost, daders gevlucht

Beeld Hollandse Hoogte/ANP XTRA

In de nacht van dinsdag op woensdag vond ook al een schietpartij plaats, toen bij het Krugerplein in Oost. Daarbij raakte een 30-jarige man zwaargewond, twee verdachten zijn aangehouden. Hun identiteit en details over het slachtoffer heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

De toestand van het slachtoffer leek ernstig. “Het zag er slecht uit en hij werd gereanimeerd,” zegt een betrokkene. De politie kon woensdagochtend niet zeggen of het slachtoffer nog in levensgevaar was en of er sprake lijkt van een uit de hand gelopen ruzie of van een liquidatie.

De schietincidenten van woensdag staan bepaald niet op zichzelf. De afgelopen tijd werd vaker geschoten in de stad. Zo raakte begin oktober een 26-jarige man gewond bij een schietpartij in Zuidoost en overleed een 33-jarige man op 20 oktober nadat hij meerdere malen was beschoten in Osdorp. Ook werden meerdere woningen beschoten, een woning op IJburg zelfs twee maal.