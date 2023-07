Nieuws

Gewonde bij gasbrand in flat in Nieuw-West, meerdere appartementen onbewoonbaar

Bij een brand in een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon gewoon gewond geraakt. Na ‘een hele lange inzet’ is de brand aan het Beek en Hoff rond 05.30 uur geblust, meldt de brandweer.