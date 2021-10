Gewonde baby naar het ziekenhuis na hondenbeet

De politie heeft de hond in beslag genomen. Beeld Shutterstock

De hond was bij een oppas in de Van Der Pekbuurt in Amsterdam-Noord toen er door een pakketbezorger werd aangebeld. De Stafford Terriër, een stevige en gespierde hondensoort, rende na het aanbellen gelijk naar buiten en viel daar een moeder met baby aan. Het kind is lichtgewond geraakt aan de linkervoet en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de hond in beslag genomen. “We gaan onderzoeken wat de toedracht is van het bijtincident en onder welke omstandigheden de hond heeft gebeten,” zegt een woordvoerder van de politie. “Als we een dossier hebben opgebouwd moet het Openbaar Ministerie een oordeel vellen of de hond weer terug naar huis mag of dat er iets anders mee moet gebeuren.”