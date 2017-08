Gewiste mails leveren nieuw bewijs op tegen Naoufal F.

'Buik' en 'Tijger'

Volgens justitie is Naoufal F. die gebruiker van dat emailadres. Hij moet volgens de aanklagers degene met de bijnamen 'Buik' en 'Tijger' zijn die in de Blackberry's van twee uitvoerders stond opgeslagen.



Als op 3 november 2015 een poging van het moordcommando is mislukt Peter R. onderweg met een politiestopbord aan de kant te zetten, brengt de latere schutter Atif M. daarvan verslag uit aan 'Buik'. Die vraagt of R. ze heeft doorgehad en waarom ze niet vóór hem zijn gaan rijden toen hij stilstond.



Hij 'bemoeit zich dus met de tactiek', stelden aanklagers Plooij en Brouwer dinsdag op de tweede inleidende zitting in F.'s strafzaak.



In de alsnog zichtbaar gemaakte, gewiste berichten vindt justitie ook aanvullend bewijs dat Naoufal F. de gebruiker is van zowel het cwx-mailadres als van twee andere mailadressen die in telefoons van medeverdachten of andere criminelen stonden opgeslagen.



Lees ook: 'Noffel gestoord? Dat is zacht uitgedrukt'