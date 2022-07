Geweldsincident Bijlmerdreef: één gewonde

Beeld ANP

Vlak voor 22.00 uur kwam een melding bij de politie binnen over een gewonde op de Bijlmerdreef. Daar hebben agenten de gewonde man aangetroffen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe hij de verwondingen heeft opgelopen. De politie doet ter plekke onderzoek.

Her slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand doet de politie op dit moment geen uitspraken.