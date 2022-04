Geweldig leesvoer voor wie beseft dat geld nu wel een probleem is in Amsterdam

De vorige week door de gemeente gepubliceerde Nota Investeringen is geweldig leesvoer voor wie het leuk vindt om zich te verdiepen in de toekomst van Amsterdam.

Het document wordt elke vier jaar opgesteld om de onderhandelende partijen die een nieuwe bestuurscoalitie willen vormen, dit keer PvdA, GroenLinks en D66, richting te geven. De Nota Investeringen is een venster op de lange termijn.

Nog nooit werden de keuzes en dilemma’s voor het komende decennium zo transparant en helder uiteengezet als in deze nota. Voorheen was die informatie er tot op zekere hoogte wel, maar lag die besloten in financiële afdelingen van de gemeente en waren alleen de politieke kopstukken die al een poosje meedraaiden in de Stopera in staat om écht te weten hoe het er voor stond. De raad kreeg wel rapportages, maar de samenhang en de consequenties van keuzes ontbraken. Daardoor was er permanente onduidelijkheid over de financiële staat van de stad. Het grote voordeel was ook dat er altijd wel potje of bezuiniging over was om te gebruiken als er acuut geld nodig was. “Geld is nooit een probleem in Amsterdam,” zei oud-wethouder Eric van der Burg dan ook regelmatig.

Maar het grote nieuws van de huidige Nota Investeringen is: geld is dit keer wel een probleem. Wat voor actuele politieke dilemma’s dit oplevert leest u elders in deze krant, interessant is ook dat deze waarschuwing allerlei in Amsterdam vanzelfsprekende dingen ter discussie stelt.

In de Nota Investeringen wordt al een voorzetje gegeven. Ambtenaren stellen de terechte vraag waarom Amsterdam de drinkwatervoorziening (Waternet) nog grotendeels zelf uitvoert. Dit zijn overal verzelfstandigde publieke instanties geworden met een consortium van gemeenten en provincies als aandeelhouders. Waternet vertegenwoordigt financiële ruimte ter waarde van tientallen miljoenen euro’s, die door verzelfstandiging van de balans verdwijnt.

Als je dit soort vaste waarden ter discussie durft te stellen, doe ik ook graag nog een (kleine) duit in het zakje. Prachtig dat stadszender AT5 momenteel viert dat hij al 30 jaar in de lucht wordt gehouden door de Amsterdamse politiek met jaarlijks vier miljoen euro subsidie. Maar dit is ook ongeveer het bedrag waarmee de armoedevoorzieningen kunnen worden verruimd tot 130 procent van het bestaansminimum, één van de weinige instrumenten om de ongelijkheid concreet mee terug te dringen.

Dat is het nadeel van de Nota Investeringen, het woord ‘ongelijkheid’ komt er maar twee keer in voor. Het nieuwe coalitieakkoord wordt geschreven in een tijd van gierende inflatie, hoge energielasten en afnemende koopkracht. Wat denkt u dat er bovenaan het prioriteitenlijstje staat van PvdA, GroenLinks en D66? GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink zei het tijdens de campagne al: minder geld naar stenen, meer naar mensen.

Iedereen kan nu lezen wat er nodig is om Amsterdam groter en mooier te maken. Maar tegelijk is het ongelofelijk jammer dat de politieke prioriteiten waarschijnlijk ergens anders liggen.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

