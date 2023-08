Gewelddadige overval gepleegd op nachtwinkel IJburg

Beeld Joris van Gennip

Rond 03.00 uur in de nacht kwamen twee mannen in zwarte kleding en met bivakmutsen op de nachtwinkel aan de Pampuslaan op IJburg binnen. Op foto’s op X (voorheen Twitter) is te zien dat het vermoedelijk om de winkel Midnight IJburg gaat.

In de nacht van dinsdag 15 augustus op woensdag 16 augustus hebben twee gewapende personen een personeelslid van een nachtwinkel geprobeerd te overvallen. De medewerker is daarbij gewond geraakt. De recherche doet onderzoek.https://t.co/XMJGrjrQDz #Amsterdam pic.twitter.com/e5EyynaBEr — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 16 augustus 2023

Volgens een persbericht van de politie was op het moment van de overval slechts één medewerker in de winkel aanwezig. De overvallers dwongen het slachtoffer om geld af te geven, waarna ze het hem ernstig mishandelden, aldus de politie. Wat de mishandeling precies inhield, zegt de politie niet. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt daar behandeld voor zijn verwondingen.

De verdachten zijn gevlucht in de richting van het Joris Ivensplein. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht, de politie is nog altijd op zoek naar de overvallers. De recherche roept getuigen op zich te melden.

