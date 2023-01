‘Gewelddadige kopstukken’ cocaïnebende op Nationale Opsporingslijst

Beeld AVROTROS/Opsporing Verzocht

De drie zouden met hun organisatie al jaren een voorname rol spelen in de wereldwijde cocaïnehandel en partijen van duizenden kilo’s hebben geïmporteerd. Daarnaast zouden ze verantwoordelijk zijn voor grof geweld, waaronder schietpartijen en een ontvoering.

Volgens de recherche hebben ze banden met de criminele organisaties van Ridouan Taghi en Richard R., ‘Rico de Chileen’. Fahd El Kandoussi (Wageningen, 1984) is op 20 december 2022 tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het geven van de opdracht voor de beschieting van het verkeerde chalet op een vakantiepark in Tienhoven, nabij Utrecht, waarbij een onschuldige man van 60 in juni 2020 door zijn schouder werd geschoten. Het eigenlijke doelwit was een crimineel uit de regio Utrecht wiens vriendin een naastgelegen chalet heeft.

Mohammed Najib Kajdouh (Tetouan, 1976) woonde lang in Amsterdam.

In beeld na ontvoering

De recherche kreeg het netwerk van Mounir K., Fahd El Kandoussi en Mohammed Kajdouh in beeld na een ontvoering in 2020. De organisatie wordt ook gelinkt aan de beschieting van een huis in het Brabantse Waalwijk in de nacht van 16 op 17 mei 2020, waarbij een vrouw en een kind volgens de politie ‘met de schrik vrijkwamen’. In de gevel van het pand zaten zeker zes kogelgaten, elders nog zeker drie.

Op 4 juni dat jaar werd in Tilburg een auto meermaals beschoten, en op 7 juni in dezelfde stad een kapperszaak en het appartement daarboven. Na die laatste beschieting vond de politie een kalasjnikov op de vluchtroute van de daders.

Belangrijk bewijs tegen El Kandoussi en Kajdouh komt uit onderschept onderling PGP-berichtenverkeer (Pretty Good Privacy), zoals dat ook de basis vormt onder de dossiers tegen Mounir K.

Die laatste kwam in december 2022 voor het eerst voor de Amsterdamse rechtbank op verdenking van grootschalige cocaïnehandel, samen met medeverdachten Ismail B. (37) uit Amsterdam en Said B. (39) uit het Brabantse Oudenbosch.

2903 kilo cocaïne

Fahd El Kandoussi, Mohammed Kajdouh en Mounir K. zouden in oktober 2020 een partij van 2903 kilo cocaïne hebben ingevoerd in de haven van Moin op Costa Rica, waar de partij werd onderschept.

In televisieprogramma Opsporing Verzocht noemde de politie het dinsdagavond ‘opvallend’ dat El Kandoussi en Kajdouh ‘vrij geruisloos zijn opgeklommen binnen de drugswereld’, waarin ze miljoenen euro’s zouden hebben vergaard.

Allebei bezitten ze volgens de opsporingsdiensten onroerend goed in zowel Dubai als Marokko, waar ze ook verbleven of mogelijk momenteel zijn.

El Kandoussi verbleef recent nog in Marokko, waar hij kort in de cel zat. Het is volgens de politie ‘aannemelijk dat hij daar nog steeds verblijft’, al reist hij mogelijk ook naar andere landen onder een valse naam, met een vervalst paspoort.

‘Zeer luxueus leven’

Politie en justitie onderzoeken of de twee vastgoed of andere kostbare bezittingen zoals auto’s of grote hoeveelheden geld hebben in Nederland. Tijdens een huiszoeking zijn al eens dure tassen gevonden, zo meldde de politie in het opsporingsprogramma.

De verdachten ‘leiden met hun gezinnen een zeer luxueus leven’, zei een politiewoordvoerder. “Het is ook één van onze doelen om hun bezittingen die ze op een illegale manier hebben verkregen van hen af te nemen.”