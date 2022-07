Gewelddadige incidenten en agressieve ouders: onveilig klimaat IJburg College zorgt voor uittocht tientallen docenten

Reactie directeur Jolanda Hogewind van het IJburg College

“Ik ben geschrokken en ik vind het jammer dat het hier (wijzend naar de toegestuurde tekst) staat. Wij kennen de incidenten. Ik vind het jammer dat het niet besproken wordt. Daar is wel de ruimte voor.”

“Er was best wat aan de hand toen ik drie jaar geleden als directeur op deze school kwam. De school had een onvoldoende gekregen van de inspectie en ik heb hard gewerkt om het op de rit te krijgen. De leerlingen die instromen, zijn anders geworden. Havo/vwo-leerlingen gaan de brug over naar de stad. Dat is al een tijdje aan de gang. We zijn erover bezig om de vwo-afdeling af te stoten. De inspecteur was hier onlangs nog en er was geen reden om in te grijpen.”

“De deur van mijn kamer staat altijd open.”

“De redenen van vertrek zijn divers. Omdat docenten een volgende stap in hun carrière willen maken, in een andere omgeving willen werken of omdat ze verhuisd zijn. Het is niet alleen maar negatief. We hebben zeker wel een paar moeilijke gesprekken gevoerd, maar er zijn ook docenten die het hier prima naar hun zin hebben.”

“Docenten mogen zich natuurlijk nooit onveilig voelen. Er zijn docenten die het moeilijk vinden dat wij een positief leerklimaat hebben. Wanneer een incident zich voordoet, gaan we met de leerling in gesprek. Natuurlijk zijn hier ook grenzen, maar straffen helpt niet, we kijken wat passend is. Met straffen ga je uit verbinding met de leerling. Wij zeggen tegen hen: ‘Wat is er voor nodig dat jij dit in het vervolg niet meer doet?’

“Jawel, maar we gaan liever in gesprek met de leerling. Je moet erachter zien te komen waarom hij of zij dit gedrag vertoont. Is diegene zelf gepest of deed hij het om erbij te horen. Wij zeggen tegen hen: ‘Ons vertrouwen is geschaad. Hoe ga jij dat vertrouwen terugkrijgen?’ Ik ben bang, als je meteen schorst, dat je iemand kwijt bent. Ik wil dat alle jongeren mee kunnen doen.”

“De een biedt aan de school schoon te maken, een ander schrijft een excuusbrief of brengt een bos bloemen langs. Onze pedagogische taak is een leerling ermee te confronteren.”

“Wij willen de regie daarover houden. Leerklimaatmedewerkers, een soort jongerenwerkers, lopen rond in de school en kennen de situatie. Die medewerker heeft een calamiteitentelefoon en kan gebeld worden als een incident zich voordoet en contact opnemen met de politie. Bij ernstige geweldsincidenten of een levensbedreigende situatie mag de docent natuurlijk wel zelf bellen.”

“De school kent een krimp, dus niet elke vacature hoeft opgevuld te worden. Er staan nu nog drie of vier vacatures open. Er zijn trouwens mensen die hier graag willen werken. We hebben zelfs twee eerstegraadsdocenten aangenomen.”

“We zijn met bijna alle vertrekkende docent een exitgesprek aangegaan en verzamelen de gegevens. Daarna zullen we kijken welke interventies we gaan plegen. Ik moet mijn les eruit trekken.”