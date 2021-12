Gewelddadige en dronken passagier vastgetapet in vliegtuig van Amsterdam naar Parijs

Beeld Robin Utrecht

Bovendien zou de Brit de stewardess hebben betast en zette hij het rookbeheersingssysteem aan, aldus nieuwswebsite Franceinfo. Op camerabeelden is te zien hoe de man zijn vuist balde om uit te halen en vervolgens door meerdere bemanningsleden moest worden vastgehouden. Nadat hij in bedwang was gebracht, werd hij – onder luid gejoel en gejuich – door een bemanningslid vastgetapet aan de passagiersstoel.

Nadat het toestel landde op het vliegveld van Orly, iets ten zuiden van Parijs, werd de man gearresteerd. Ook dat ging niet zonder slag of stoot; de Brit verzette zich en schold de politieagent uit. Hij is in voorlopige hechtenis geplaatst.

Vliegverbod

Een soortgelijk incident op een vlucht van American Airlines deed eerder dit jaar flink wat stof opwaaien. Een 20-jarige passagier uit Californië kreeg uiteindelijk een vliegverbod opgelegd, nadat hij een stewardess fysiek aanviel.