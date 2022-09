Gewelddadige concurrentiestrijd Nederlandse criminelen slaat over op Antwerpen

Antwerpen wordt met enige regelmaat opgeschrikt door fiks onderwereldgeweld. In veel zaken is een link naar Nederland snel gelegd. Inmiddels zitten in België volop Amsterdammers vast voor betrokkenheid bij explosies, voor plannen daartoe of voor het ‘uithalen’ van cocaïne uit de zeehaven.

In een keurig straatje in de al even keurige wijk in Berchem is door de Belgische politie een beveiligingscamera geplaatst schuin tegenover een woning. “Hier zijn inmiddels vier aanslagen gepleegd,” zegt een buurvrouw. “Ze hebben zelfs een granaat gegooid.”

Wat er precies aan de hand is, weet ze niet. “Dat moet u hen vragen.”

‘Hen’ zijn de buren. De voordeur van hun woning is inmiddels schoongemaakt. Begin augustus was daar met zwarte verf ‘snitch’ op gespoten. Naast de voordeur is een stuk stoep weggeslagen door een explosie een paar jaar eerder. Ramen in het portiek zijn gebarsten als gevolg van een vuurwerkbom die er afgelopen juli is afgegaan.

In de nacht van 24 op 25 augustus werd in de straat een Volkswagen Golf met vijf jonge Nederlanders aangehouden. Onder hen een man van 20 en twee meisjes van 18 en 19, uit Amsterdam-Oost. De twee anderen waren een 20-jarige uit Almere en een 18-jarige Rotterdammer. In de auto vond de politie een gebruiksklare kalasjnikov, een pistool en een kogelvrij vest.

Drugsdossiers

De bewoonster van het huis waar de vuurwerkbom is afgegaan, zegt niet te weten waarom haar woning doelwit was. “De politie vertelt ons helemaal niets,” zegt ze een beetje bozig.

Om veiligheidsredenen sloot de Antwerpse burgemeester, Bart De Wever, onlangs het pannenkoekenhuis in de Volksstraat dat haar familie uitbaat. “Wij zijn nette mensen,” zegt de vrouw.

Over het gegeven dat diverse leden van haar familie figureren in drugsdossiers, wil ze niet praten. Evenmin over het feit dat er, in de nacht van 3 op 4 september, opnieuw gewapende Nederlanders in haar straat werden gearresteerd. Volgens de Gazet van Antwerpen was de jongste 15 jaar oud.

Op nog geen tien minuten rijden van de woning in Berchem speelt zich een Amsterdams tafereel af. Een Marokkaanse Belg met een zwarte Range Rover is door de politie aan de kant gezet en wordt gecontroleerd. Honderd meter verder bevindt zich de, inmiddels gesloten, eetzaak van de familie van topkickbokser Jamal Ben Saddik.

In een rolluik aan de zijkant van het pand waarin de eetzaak was gevestigd, zitten kogelgaten. Ook hier werden vorige maand vier Amsterdammers aangehouden – een van 20, een van 18 en twee van 17 jaar oud. Allemaal waren ze afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost, al verbleef één van de minderjarigen de laatste tijd ook in Purmerend. In hun auto vond de politie een vuurwapen en brandbommen.

Nederlandse toestanden

Antwerpen ging deze zomer gebukt onder fiks geweld. Drugsbendes die met elkaar in hevige conflicten zijn verwikkeld, probeerden elkaar onder druk te zetten door panden te laten beschieten of te bestoken met explosieven. Soms kan het de bedoeling zijn geweest panden van concurrenten te laten sluiten door de burgemeester.

In het Vlaamse tv-programma Ter Zake sprak Yve Driesen, directeur van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen, eind augustus van Nederlandse toestanden. Hij kreeg bijval van burgemeester De Wever. “We zullen naar alle waarschijnlijkheid nog ergere dingen zien, zoals in Nederland: vergismoorden, moorden op familieleden en moorden in de bovenwereld,” waarschuwde hij.

Gevaarlijk werk

Het geweld bezorgt niet alleen het Belgisch gezag hoofdbrekens. Ook binnen Nederlandse opsporingsinstanties leven grote zorgen over het grote aantal jonge Nederlanders dat bereid is in Antwerpen geweldsklussen uit te voeren. Dat komt bovenop de al langer levende zorgen over de vele jonge Nederlandse criminelen die zich bezighouden met het uithalen van partijen cocaïne uit de haven van Antwerpen – wat levensgevaarlijk kan zijn en forse celstraffen kan opleveren, iets wat de jongens (meestal jongens) en jonge mannen kennelijk niet voorzien.

Zo werden dertien Nederlanders die werden verdacht van betrokkenheid bij de import van 4200 kilo cocaïne in de Antwerpse zeehaven in juni 2021 in België veroordeeld tot celstraffen oplopend tot acht jaar. Onder de verdachten waren acht jonge Amsterdamse ‘uithalers’.

Tegen tien Nederlandse hoofdrolspelers in de drugsbende waarvoor de Nederlanders volgens justitie werkten, loopt in de Amsterdamse rechtbank nog een megazaak waarin in februari 2022 straffen tot veertien jaar cel zijn geëist. Het vonnis is uitgesteld tot in elk geval december omdat nader onderzoek wordt gedaan naar het belastende berichtenverkeer uit de met Nederlandse hulp gehackte servers van de in Frankrijk gestationeerde berichtenversleutelaar Sky ECC.

Verdwenen partij cocaïne

Dat Nederlanders zich bezighouden met drugs en geweld in Antwerpen is overigens niet nieuw. De liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen was de katalysator in een hevige onderwereldoorlog. Het geweld waarmee dat gepaard ging, vond zijn oorsprong in een ruzie tussen Nederlandse onderwereldfiguren over een partij drugs die na aankomst in de Antwerpse haven was verdwenen.

Intussen is in België een kentering gaande. De tijden zijn voorbij dat de Nederlanders de absolute ‘shotcallers’ waren in het Antwerpse milieu, en lokale criminelen hun ondergeschikten. “We zien meer en meer een verschuiving van Nederlandse kopstukken naar Antwerpse kopstukken,” zegt Driessen van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. “Zij sturen aan en we hebben zelfs weet van bepaalde kopstukken die zo hoog in de boom zitten dat ze ook de Nederlandse kopstukken beginnen aan te sturen.”

Volgens ingewijden heeft dat een aantal oorzaken. ‘De Nederlanders zijn verzwakt,’ klinkt het. Een fors aantal invloedrijke Nederlandse drugshandelaren is inmiddels vermoord of veroordeeld tot serieuze straffen. De afgelopen tijd draaien mede dankzij het kraken van servers zoals die van Sky ECC, die zorgden voor het versleutelde berichtenverkeer tussen de criminelen, nogal wat strafzaken om de invoer van grote partijen cocaïne.

Gepromoveerde Belgen

Parallel aan de grote liquidatiezaak Marengo, tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten, maken Nederlandse opsporingsinstanties in het kader van de Aanpak Criminele Machtsstructuren fanatiek jacht op drugsbaronnen en hun belangrijkste vazallen. Zo werden deze week opnieuw foto’s vrijgegeven van Jos Leijdekkers uit Brabant. Hij geldt als de enige Nederlander die momenteel nog veel invloed geniet in het Antwerpse. Ook hij komt uitvoerig voor in de bovengenoemde Amsterdamse drugszaak, samen met zijn eveneens voortvluchtige vermoede rechterhand Isaac ‘Bom’ B. – een Nederlander met Afrikaanse wortels.

Toch, de belangrijkste oorzaak van de verschuivende machtsbalans is dat Belgische criminelen die ooit begonnen als uithaler van partijen drugs, promotie hebben gemaakt. “Uithalen is in feite niets anders dan handel in corrupte contacten in de haven,” vertelt de Belgische misdaadjournalist Joris van der Aa. “Dus de uithaler controleert de grens. Op een gegeven moment lieten Belgische uithalers zich in plaats van in geld, uitbetalen in cocaïne. Vervolgens zijn ze zelf mee gaan investeren in transporten. De Belgische uithalers zijn daardoor inmiddels zéér kapitaalkrachtig geworden.”

Spilfiguren in Antwerpen

Dat verhaal gaat op voor twee dertigers die inmiddels gelden als spilfiguren in het Antwerpse drugsmilieu. De eerste is de 35-jarige Othman el B. Ooit begonnen als zogenoemde inklimmer die tassen vol coke uit opgestapelde containers in de haven wist te halen. Inmiddels is hij uitgeweken naar Dubai en figureert hij in drugsonderzoeken waarin hij beschreven wordt als verantwoordelijke voor de invoer van tonnen cocaïne. El B. heeft familie in Rotterdam.

De tweede is de 34-jarige ‘Dikke’ Nordin el H.. Hij begon ooit als pakjesdealer. Na een veroordeling vluchtte de Belg naar familie in Nederland en groeide hij uit tot een spilfiguur in de Antwerpse haven. Inmiddels wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de invoer van tonnen cocaïne en betrokkenheid bij aanslagen in Antwerpen. El H. heeft vanuit Dubai laten weten niks te maken te hebben met de zaken waarvan hij wordt beschuldigd.

De top mag inmiddels ook Vlaams zijn, Nederland is nooit ver weg. Familiebanden of zakenpartners bij de noorderburen zorgen ervoor dat problemen in het Antwerpse drugsmilieu al snel een Nederlands tintje krijgen.

De ‘Nederlandse toestanden’ in Antwerpen lijken in elk geval niet van voorbijgaande aard. Een dag nadat Het Parool had aangebeld bij de getroffen woning in Berchem, deed de politie er een inval. Familieleden van de bewoners worden ervan verdacht begin augustus drie mannen ontvoerd en gemarteld te hebben. De slachtoffers zouden van plan zijn geweest een bom naar de woning te gooien.