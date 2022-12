Geweld kostte dit jaar in Amsterdam 12 levens: veel verdachten en slachtoffers zijn (zeer) jong

In de regio Amsterdam vielen dit jaar twaalf doden door geweld, over de laatste decennia gezien een laagterecord. Excessen door de finaal uit de hand gelopen cocaïnehandel waren dit jaar vaak explosies, granaatleggingen of beschietingen van gebouwen, maar er was niet een liquidatie. Dit zijn de twaalf levens die dit jaar door geweld ten einde kwamen.

De moord op Peter R. de Vries in juli 2021, de vele explosies en de enorme partijen harddrugs die voortdurend worden onderschept, hebben internationaal de aandacht getrokken van journalisten die ook deze weken weer vanuit pakweg Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en de Verenigde Staten naar Amsterdam zijn gekomen om de narcoterreur te beschrijven.

Sommigen hebben een drugsmaffe maatschappij in gedachten, vooral ook vanwege de recente erupties van geweld tegen de bovenwereld. Zij kunnen het nauwelijks geloven dat in Amsterdam en directe omgeving ‘maar’ 12 doden vielen in het hele (bijna) voorbije jaar.

Piekerig maar gestaag dalend

Anders dan politie en justitie telt Het Parool ook de gijzelnemer mee die in februari door een lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd doodgereden nadat zijn gijzelaar uit de Apple Store was gevlucht. Het Parool telt alle doden door geweld. De overheid telt doden door politieoptreden alleen mee als die het gevolg zijn van laakbaar handelen.

Terugkijkend tot de millenniumwende volgt het aantal moorden en doodslagen in de regio een wat piekerig, maar toch gestaag dalende trend. Daarin past het laagterecord wel. Werden in 1998 nog 65 mensen omgebracht, in het jaar 2000 telden we 52 doden door geweld en in de vijf jaar daarna respectievelijk 36, 25, 44, 28 en 36.

Sinds 2017 is het beeld heel anders. Vanaf toen schommelt het aantal gedode slachtoffers per jaar van 17 via 15, 19 en 14 naar 19 in 2021. En nu dus 12.

Het is lastig die daling van het aantal fatale slachtoffers te verklaren, zeker ook omdat we alle doden door geweld bijeenvegen – of die nu omkwamen door relationele ruzies, criminele conflicten of stompzinnig spelen met een vuurwapen, om een paar categorieën te benoemen.

Wat liquidaties betreft kunnen we stellen dat die zich in golven afspelen. Enkele jaren achtereen zijn het er veel, dan weer enkele jaren minder. Denk aan het onderwereldgeweld rond 2000, rond 2005 en vooral ook in de jaren vanaf 2012. Inmiddels zijn veel hoofdrolspelers zelf vermoord of gedetineerd. In het laatste geval is het onderlinge berichtenverkeer, dat de laatste jaren is onderschept en een berg bewijs opleverde, van groot belang.

Jongeren

Vanzelfsprekend speelt ook toeval mee. Een schot in borst of hoofd kan de ene keer fataal zijn, terwijl het een andere keer het doelwit zwaar verwondt. Zoals een politiecommissaris ooit verzuchtte na een jaar met weinig moorden: “We gaan ze niet leren schieten.”

Geweld door en tegen jongeren blijft zorgen baren, zoals de (vooralsnog) laatste dodelijke schietpartij van 2022 in Zuidoost, waarbij Roffinho van Suijdam (17) volgens de politie werd doodgeschoten door een buurjongen van 16, in het bijzijn van een verdachte van 15 jaar. Dat geldt ook voor het roekeloos spelen met vuurwapens door tieners of jonge mannen, wat in januari de 16-jarige Armando Petalo het leven kostte, na vergelijkbare incidenten in voorgaande jaren.

Vier doden vielen door schoten, vier door steekpartijen, één slachtoffer werd doodgeslagen en in twee gevallen bleef onduidelijk wat er precies is gebeurd. Exceptioneel was de dood van voornoemde gijzelnemer uit de Apple Store, die door een pantserwagen van de DSI werd doodgereden. De bestuurder die de gijzeling zo beëindigde, is als held gelauwerd door burgemeester Femke Halsema – hoe cru het ook is dat zijn ingrijpen, door middel van het minst gewelddadige middel dat voorhanden was, bittere noodzaak was.

Dit zijn de twaalf doden door geweld in het afgelopen jaar

1. 9 januari. Een dochter die met haar moeder in de Dintelstraat in Zuid woont, treft die 79-jarige moeder deze zondag op de vloer aan en belt 112. Als ambulancepersoneel en de politie arriveren, is de moeder al overleden. Omdat ze verwondingen heeft die bij geweld kunnen passen en een ander familielid eerder meldde dat de inwonende dochter niet goed voor haar moeder zorgde, ziet de politie ‘verdachte omstandigheden’. De 55-jarige dochter wordt gearresteerd. Ze wordt na enkele nachten in de cel weer vrijgelaten, maar het strafrechtelijke onderzoek loopt nog omdat het sectierapport dat in het voorjaar af is, volgens de officier van justitie ‘vragen oproept’. De vraag of de vrouw is overleden door haar al langer zwakke gezondheid of door een misdrijf, is nog altijd niet beantwoord.

2. 16 januari. In zijn ouderlijk huis in de Sinderenstraat in Zuidoost spelen de 16-jarige Armando ‘Ali’ Petalo en vier vrienden zoals vaker met een doorgeladen vuurwapen, terwijl ze blowen en filmpjes maken. Het wapen gaat af, Petalo wordt in zijn borst geraakt en overlijdt in het ziekenhuis. De rechtbank legt de andere jongens zwaardere celstraffen op dan de officier van justitie heeft geëist. De jongen die de trekker overhaalde krijgt 300 dagen jeugddetentie waarvan 225 dagen voorwaardelijk, waardoor hij na zijn voorarrest niet meer terug de cel in hoeft. De eigenaar van het wapen krijgt 150 dagen jeugddetentie waarvan 76 voorwaardelijk. De twee anderen krijgen 90 dagen cel. Het viertal moet meewerken aan hulpverlening en ze mogen geen contact hebben met elkaar en met de ouders, zussen en broer van Petalo.

De 16-jarige Armando ‘Ali’ Petalo raakte dodelijk gewond toen een van zijn vrienden met een doorgeladen vuurwapen speelde. Beeld Michel van Bergen

3. 18 januari. De getalenteerde skater Casper Verheijen uit Nijmegen (29) komt rond 16.15 uur van zijn werk als dakdekker als drie jongens van 15 en 16 hem aanspreken op Meer en Vaart, aan de Sloterplas in Nieuw-West. Volgens een ingewijde vragen de jongens hem wiet voor ze te halen in coffeeshop Sensemillia. Hij weigert dat omdat hij geen tijd heeft. De jongen van 15 uit Uithoorn steekt hem met een mes in zijn borst en raakt zijn hart. Verheijen ondergaat een spoedoperatie in het Amsterdam UMC, maar overlijdt ’s avonds laat. De jongen van 15 zit als hoofdverdachte anderhalve maand in voorarrest, de jongens van 16 uit Amsterdam en Amstelveen worden snel vrijgelaten. Zo’n dertig demonstranten houden weken later een stilteprotest tegen zinloos geweld. De strafzaak loopt nog.

4. 27 januari. De Italiaanse computeringenieur Paolo Moroni (42) heeft een seksuele relatie met Mustapha T., dan 38 jaar, die met zware psychische problemen kampt. Op 27 januari wordt Moroni dood aangetroffen in zijn nieuwbouwappartement aan de VOC-kade op het oude Storkterrein op de Oostelijke Eilanden. Zijn familie uit Italië heeft de politie gebeld omdat hij niet meer bereikbaar was. Hij heeft steekwonden in zijn hals, borstkas, buik en rug. Buren hebben in de nacht van 24 op 25 januari ‘geluiden gehoord die wijzen op seks’ en vervolgens geschreeuw: ‘Let me out!’ of ‘Get me out!’. Kort nadat Moroni dood is aangetroffen, zegt Mustapha T. tegen zijn zus dat hij ‘iemand heeft vermoord’ en in Moroni’s huis zitten vele bloedsporen en ‘mengprofielen’ van DNA van zowel Moroni als Mustapha T. – maar die ontkent Moroni te hebben omgebracht. De strafzaak loopt nog.

5. 19 februari. In de Fizeaustraat in Amsteldorp in Oost, achter zijn huis in de Dulongstraat, wordt deze zaterdagavond rond 20.30 Rodney Mijnals (41) neergeschoten. Hij sterft op straat. Een vriend die op bezoek was, krijgt een kogel in zijn arm. Drie mannen van 22, 23 en 25 uit Almere worden aangehouden; de jongste, Serginnio O., is een volle neef van Mijnals. Deze drie waren volgens justitie de mannen die gewapend en met gezichtsbedekking Mijnals’ huis waren binnengestormd. Daar vond de politie ‘een hoeveelheid drugs die te groot is voor eigen gebruik’. Mogelijk handelde Mijnals in drugs en was in die handel een conflict ontstaan. De strafzaak loopt nog.

Een forensisch team doet onderzoek bij de woning van Rodney Mijnals in Amsteldorp. Beeld ANP / Michel van Bergen

6. 22 februari. Abdel Rahman Akkad (27), die vaker verward en dreigend gedrag vertoonde, loopt in de namiddag in legeruniform en een ogenschijnlijk bomvest de Apple Store aan het Leidseplein binnen. Hij draagt een pistoolmitrailleur en een pistool en schiet vier keer richting de politie buiten en vier keer in het wilde weg binnen. Hij houdt vervolgens urenlang een Bulgaarse toerist van 39 in zijn greep. In een bezemkast zitten vier anderen in doodsangst, op de bovenverdiepingen zitten nog zo’n 65 mensen vast. Als een robotwagentje rond 22.30 uur flesjes water naar de winkel brengt en de gijzelaar die moet pakken, rent die plotseling weg. De gijzelnemer rent achter hem aan. Een operator van de Dienst Speciale Interventies geeft in zijn pantserauto gas en rijdt de gijzelnemer dood. Hij krijgt een heldenspeld. (De politie telt deze dode niet mee, Het Parool wel omdat hij door geweld is overleden.)

De gewapende gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein kwam tot een abrupt einde toen de gijzelnemer werd doodgereden door een operator van de Dienst Speciale Interventies. Beeld Michel van Bergen

7. 9 maart. Andrzej B. (40) en Willem van Elewout (62) behoren tot een groep alcoholisten en verslaafden die geregeld in het Westerpark hangen. De Pool woont in bij Van Elewout in de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt. Als Van Elewout na het overlijden van een goede vriend nog meer drinkt, verslechtert de relatie. De volgens getuigen vaker agressieve Andrzej B. steekt Van Elewout volgens justitie dood met een steakmes en slaat hem op zijn hoofd met een aanzetstaal waarmee messen worden geslepen. Als de politie Van Elewout op 9 maart vindt, ligt hij al enkele weken dood in zijn huis. Twee weken nadien wordt de Pool gearresteerd. Hij zou op de dag voor de vondst van Van Elewout ook nog een verslaafde vrouw hebben verkracht in de van de lijkgeur doortrokken woning. De strafzaak loopt nog.

8. 23 maart. Akram el Idrissi (21) staat in de vooravond met een groep vrienden op het voetbalpleintje aan de Hunzestraat in de Rivierenbuurt. Een van die vrienden heeft gedoe om de diefstal van een Rolex. Hij lijkt eerst zijn zus en vervolgens zijn zwager te hebben gebeld dat hij bang was te worden aangevallen. De zwager belt Ismail H. (19). Die rijdt op een opvallende e-bike naar het pleintje, met zijn tot vuurwapen omgebouwde gasalarmpistool op zak. Hij gaat eerst op een bankje zitten, maar schiet dan van zo’n 25 meter zeker vijf keer op de groep. El Idrissi wordt fataal in zijn buik geraakt. Justitie vervolgt H. bovendien voor poging tot doodslag op zeker elf jonge mannen om hem heen. Met hetzelfde wapen blijkt op 10 en 12 maart al op bakkerij Marrakech aan Tussen Meer in West te zijn geschoten, en op 3 april vanuit sportschool Train More aan het Bos en Lommerplein. Voor die laatste zaak wordt Ismail H. eveneens vervolgd. Hij wordt nog psychisch onderzocht. De strafzaak loopt nog.

Op 23 maart wordt Akram el Idrissi (21) neergeschoten op een voetbalpleintje in de Rivierenbuurt. Beeld Jakob van Vliet

9. 9 mei. De 65-jarige Joost Heinen werkt al twintig jaar voor hulpverleningsinstantie HVO-Querido, die kwetsbaren bijstaat. Op deze maandag helpt hij cliënt Bulent D. (41) zijn huis aan de Hoofdweg in West op te ruimen. Die slaat hem volgens justitie met een fles hard op zijn hoofd. Heinen wordt rond vier uur ’s middags bloedend op straat gevonden. Hij komt niet meer bij kennis en overlijdt zes dagen later in een ziekenhuis. Collega’s zijn geschokt. Bulent D. wordt op de dag van het incident gearresteerd. Hij zal op 13 januari voor de rechter staan op verdenking van doodslag. Dan komen ook de resultaten van onderzoek in het Pieter Baan Centrum aan de orde.

10. 1 juni. De Engelse student Danny Castledine (22) struint in de nacht van 31 mei op 1 juni door de binnenstad met zijn leeftijdgenoot Nongo B. uit het Vlaamse Mechelen. Op het Singel wordt Castledine zeker dertig keer gestoken. Een steek in zijn hals wordt hem volgens deskundigen fataal. De politie houdt Nongo B. uren later aan in Buitenveldert. Hij is in de war en zit onder het bloed. Een door bloed gevormde schoenafdruk vlak bij het slachtoffer komt volgens justitie sterk overeen met ‘het specifieke profiel’ van de schoenzolen van Nongo B. Een psychiater en een psycholoog doen nog onderzoek naar B.’s mogelijke stoornissen alvorens de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld.

Politieafzetting op het Singel na de dood van Danny Castledine, die dertig keer werd gestoken. Beeld Joris van Gennip

11. 6 oktober. De Amerikaanse Jane Johnsen (65) is illegaal in Nederland en leidt een teruggetrokken bestaan. Ze werkt als schoonmaakster op verscheidene adressen in Amsterdam en woont in een appartement op driehoog in de Jonge Roelensteeg in de binnenstad, tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Kalverstraat. Ze heeft volgens kennissen ‘een intense relatie’ met de twaalf jaar jongere Sebastiaan M., ook bekend als Bas, die ze in de Melkweg heeft ontmoet. Hij maakt muziek en is dj. Als Johnsen al zo’n maand vermist is en Sebastiaan M. over haar vertrek naar Amerika lijkt te hebben gelogen, wordt hij op 5 oktober aangehouden in haar huis. Pas op 6 oktober vinden agenten Johnsens lichaam in een kist in een leegstaande wietkwekerij in de woning. Sebastiaan M. moet nog worden berecht. Hij ontkent Johnsen te hebben omgebracht.

12. 23 december. De 17-jarige Roffinho van Suijdam is volgens bronnen al een tijd verwikkeld in een conflict als hij in de avond van vrijdag 23 december wordt neergeschoten voor het huis van zijn moeder in Haardstee, Zuidoost. Zijn moeder probeert de oudste van haar zes kinderen tevergeefs te reanimeren, naast zijn broertje van 14 en de vriend met wie Roffinho op straat was, en voor de ogen van zijn zusje van 11. Roffinho sterft op straat. De dagen daarna arresteert de politie een jongen van 16 die als de schutter wordt gezien, hij woont vlakbij aan Hoptille, en een jongen van 15 die bij hem was. Een week na Roffinho’s dood trekt een stille tocht door de H-buurt, uit protest tegen het geweld onder jongeren.