Geweld kost 19 levens in 2021 in de regio Amsterdam, in de schokkendste zaken zijn de verdachten nét twintigers

Drie liquidaties, een waanzinnige steekpartij in De Pijp, de moord op Peter R. de Vries, een fatale politiekogel, maar ook stomme ruzies. In 2021 vielen 19 doden door geweld in Amsterdam en omgeving. In de schokkendste zaken zijn de verdachten de twintig pas nét gepasseerd.

Het jaarlijkse aantal doden door geweld schommelt alweer ruim een decennium tussen de 14 (2020) en de 25 (2016), dus Amsterdam is bepaald geen moorddadige stad.

Impact enorm

Van sommige schokkende gebeurtenissen was de impact niettemin enorm, waardoor die tot ver over de landsgrenzen de aandacht trokken.

De moord op Peter R. de Vries (64), bijvoorbeeld. Hij werd in de vooravond van 6 juli met een omgebouwd alarmpistool neergeschoten in de Leidsebuurt, in het hart van de binnenstad – waar hij van de studio van RTL Boulevard naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat liep. Van de vier kogels die de bekende misdaadverslaggever én vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. troffen, was die in zijn hoofd fataal. De Vries overleed negen dagen later in het VU Medisch Centrum. De vermoede schutter, die al na drie kwartier werd gepakt, samen met zijn chauffeur, was piepjong: 21 jaar op het moment van schieten.

Even jeugdig is de voorlopige hoofdverdachte van betrokkenheid bij het gewoon overdag op straat liquideren van de veroordeelde afperser Itzhak Meiri (56) op 22 december in de Wieringerstraat in Amstelveen. De tweede verdachte, die al snel is vrijgelaten, is 22 jaar. Meiri was gevreesd in de Amsterdamse onderwereld en kreeg als veertiger 6,5 jaar cel voor het afpersen van meerdere zakenmannen, die hij soms zwaar had bedreigd.

Woonbuurt

Ook voor de eerste liquidatie in Amsterdam dit jaar, ook in een woonbuurt, ook overdag, zoekt de recherche naar een twintiger. Die schoot op 4 maart crimineel en gewezen Ajax-hooligan Martin van de Pol (56) dood, ‘Polletje’. Die had zijn dochtertje van 7 jaar van school gehaald en wilde met haar bij zijn ex naar binnen gaan aan de Alexander Dumaslaan in Venserpolder, Zuidoost. Hij stierf ter plaatse naast zijn kind.

Zo linkt de recherche inmiddels liefst acht verdachten van 20 tot 22 jaar (en een man van midden-dertig) aan het plan crimineel Anis B. te liquideren. Toen het op 16 mei uiteindelijk tot een poging kwam, kostte dat niet zíjn leven, maar dat van zijn vriendin Ayla Mintjes (27). Zij zat achter het stuur van hun sportieve Mercedes die met automatische wapens onder vuur werd genomen – om half acht in de vooravond, weer in een woonwijk.

Dat begin-twintigers aan dit soort onverschrokken onderwereldgeweld worden gelinkt, is een steeds grotere zorg. Het is geen uitzondering, zoals het evenmin nog verbaast als groepen adolescenten in de havens van vooral Rotterdam en Antwerpen worden gearresteerd tijdens het ‘uithalen’ van forse partijen cocaïne, die een fortuin waard zijn. Het is juist dat excessieve verdienmodel van de internationale cocaïnehandel waardoor veelal kwetsbare jongens uit zwakke wijken zoals delen van Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-West zich laten verblinden. Voor ze beseffen dat ze voor (heel) lang in de cel belanden – of nog erger, in de kist – is het te laat en hebben ze zich laten werven voor stommiteiten waarvan ze de gevolgen niet overzien.

1. 2 februari. De 19-jarige Franklyn Addai heeft ’s middags bij parkeergarage Hakfort in Amsterdam-Zuidoost ruzie met drie kennissen. Een dan 16-jarige Amsterdammer schiet hem in zijn borst en hoofd, naar eigen zeggen omdat Addai een vuurwapen trok. Addai overlijdt drie dagen later in het ziekenhuis. De kinderrechter verwerpt het beroep op noodweer en legt de schutter, 17 inmiddels, achter gesloten deuren 20 maanden cel plus jeugd-tbs op voor doodslag en wapenbezit.

Franklyn Addai wordt neergeschoten bij parkeergarage Hakfort op 2 februari. Hij overlijdt drie dagen later in het ziekenhuis. Beeld ANP

2. 14 februari. Welzijnswerker Roudile Paquay (29) wil bemiddelen in een hoog opgelopen conflict tussen zijn vriend en diens ex. Als de twee mannen met nog een vriend aankomen op het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West, treffen ze daar de nieuwe vriend van de ex en de 26-jarige Atalja B., die hij op zijn beurt heeft ingeschakeld. Na wat geschreeuw trekt B. een wapen en schiet drie keer. Paquay wordt in zijn borst geraakt en overlijdt ter plekke. Atalja B. vlucht naar Suriname, maar wordt daar gepakt en teruggevlogen. Zijn strafzaak staat op 9 maart op de agenda van de rechtbank.

Bij een schietpartij op de hoek van de Van der Hoopstraat en het Van Limburg Stirumplein komt de 29-jarige welzijnswerker Roudile Paquay om het leven. Beeld Dingena Mol

3. 4 maart. De beruchte crimineel en gewezen Ajaxhooligan Martin van de Pol (56), ‘Polletje’, heeft zijn 7-jarige dochtertje van school gehaald en loopt met haar naar het huis van zijn ex in de Alexander Dumaslaan in Venserpolder, Zuidoost. Daar wacht een onbekende hem op en schiet hem door zijn hoofd. Hij sterft voor de ogen van het meisje. Van de Pol kreeg 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in seksclub Esther in Haarlem begin 2000.

Martin van der Pol wordt voor de ogen van zijn dochter (7) doodgeschoten in de Alexander Dumaslaan. Beeld Amaury Miller

4. 12 maart. Vier twintigers zijn na een roerige avond in een huis in Assendelft in een busje gestapt om verder ‘te chillen’. Volgens twee van hen drukt Amsterdammer Hamid B. (28), ‘Hamma’, de 22-jarige Lauranio Bronne een vuurwapen in de mond ‘om hem bang te maken’. Het wapen gaat af en Bronne sterft. De drie dumpen zijn lichaam in een sloot langs de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West en vluchten naar Antwerpen. Alleen Hamid B. zit nog vast.

Gedenkplek met bloemen, kruising Hugo de Vrieslaan met Nobelweg, waar de 72-jarige Frans Brons in een scootmobiel met een ijzeren staaf op zijn hoofd werd geslagen. Beeld Jean-Pierre Jans

5. 31 maart. De 55-jarige Freddie M. slaat op de brug in de Nobelweg vlak bij park Frankendael de 72-jarige Frans Brons uit Amsteldorp dood in zijn scootmobiel. Volgens M. had hij Brons een dag tevoren naakt aangetroffen bij zijn ex. De rechtbank verwerpt zijn beroep op ‘psychische overmacht’ en legt hem 10 jaar cel op.

6. 12 april. In de Latherusstraat in de Volewijck in Amsterdam-Noord vindt de politie het lichaam van een 23-jarige Syriër in een bestelbus. Hij lijkt te zijn doodgeschoten in de nacht van 11 op 12 april. De achtergronden zijn nog in nevelen gehuld.

7. 16 mei. Crimineel Anis B. is al zeker een half jaar doelwit van moordplannen. Gewapende twintigers zijn al eens betrapt toen ze hem opwachtten, hij en zijn vriendin Ayla Mintjes (27) worden gevolgd. Als ze in hun sportieve Mercedes de parkeergarage uitrijden van Mintjes’ appartementencomplex in de Maassluisstraat in Slotervaart, openen mannen met automatische wapens het vuur. Eén kogel doodt Mintjes. Voor de moord zitten drie verdachten vast.

Vrienden, familie en buurtbewoners lopen een stille tocht voor de vermoorde Ayla Mintjes. Beeld Dingena Mol

8. 19 mei. Een ploeg van zeker tien Franse en Belgische criminelen berooft met grof geweld een waardetransport van Brink’s bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Na een wilde achtervolging schiet de politie in een weiland in Broek in Waterland Parijzenaar Osiris Diawara dood (46), ‘de grote Arabier’. De Rijksrecherche onderzoekt nog of de agenten terecht schoten. Acht verdachten zitten vast voor – met name – betrokkenheid bij de overval, het schieten op agenten en brandstichting.

Na een wilde achtervolging schiet de politie in een weiland in Broek in Waterland Parijzenaar Osiris Diawara dood. Beeld ANP

9. 21 mei. Mustapha S. (30) uit Amstelveen trekt in een psychose door De Pijp en steekt ‘in opdracht van stemmen in zijn hoofd’ in het wilde weg vijf slachtoffers neer. Die raken zwaargewond. Amsterdammer Roy Titawanno overleeft het niet. Volgens onderzoek door een psycholoog en een psychiater is S. volledig ontoerekeningsvatbaar.

Mustapha S. trekt in een psychose door De Pijp en steekt ‘in opdracht van stemmen in zijn hoofd’ in het wilde weg vijf slachtoffers neer. Eén van hen overlijdt. Beeld Michel van Bergen

10. 17 juni. Als buren alarm hebben geslagen omdat ze al even geen contact krijgen met de 53-jarige Biondy Lucas, ‘Bradley’, treffen agenten hem doodgestoken aan in zijn huis in de Van Hallstraat in Amsterdam-West. Hij ligt daar al zeker een week. De recherche achterhaalt niet wat is gebeurd en de hoofdofficier van justitie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip.

11. 20 juni. Een man van 94 jaar wordt dood aangetroffen in zijn woning in de Achterberglaan in Uithoorn. Zijn insulinewaarde is veel te hoog. Politie en justitie houden rekening met een misdrijf, maar doen nog onderzoek.

12. 26 juni. In een huis in de Tollensstraat in Amsterdam-West ligt een dode man van 65. De politie treft er ook een man van 50 en vrouw van 31 aan. Omdat sprake lijkt van een misdrijf, worden ze aangehouden. De twee worden vervolgens ook gelinkt aan de dood van de 70-jarige Willem van der Willigen, die in zijn woning lijkt omgebracht even voordat hij op 11 juni werd gevonden.

13. 6 juli. Peter R. de Vries wandelt na een uitzending van RTL Boulevard van de achteruitgang van de televisiestudio in de Lange Leidsedwarsstraat naar de parkeergarage waar zijn auto staat. Volgens justitie is het Delano G. (22) die met een omgebouwd alarmpistool vier kogels op hem afschiet, waarna de Pool Kamil E. (35) de vluchtauto bestuurt. Ze worden 45 minuten na de schietpartij al gearresteerd. De Vries sterft op 15 juli, wat het land schokt.

14. 18 juli. De Braziliaanse danser en dansleraar Marcos Coelho (45), die al 20 jaar in Nederland woont, krijgt ruzie op de Rozengracht vlak bij de Westermarkt en de Prinsengracht. Hij wordt door drie mannen in elkaar geslagen en overlijdt in het ziekenhuis aan een steekwond. De twee hoofdverdachten van 35 en 30 moeten nog voor de rechter komen.

Tijdens een schietpartij op een illegaal feest in een bedrijfspand is de oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) neergeschoten. Beeld ANP / ANP

15. 1 augustus. De gewezen profvoetballer Jergé Hoefdraad (35), ‘Hoeffie’, komt in de vroege ochtend tussenbeide in een ruzie op een illegaal feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Een bezoeker was tegen een vrouw uit Hoefdraads groep gaan aanschuren. De ruzie leek eerst gesust, maar flakkerde weer op. Robin R. liep op het tumult af en schoot twee keer op Hoefdraad. Hij heeft bekend en zegt spijt te hebben van ‘het ongeluk’.

16. 20 september. De 42-jarige Poolse Amsterdammer Pawel Morawski wordt dood gevonden op een braakliggend terrein aan de Distelweg in Amsterdam-Noord. De politie houdt twee mannen van 36 aan voor doodslag dan wel moord en in Tsjechië wordt een derde verdachte van 44 gepakt. Hij zit sinds 23 december vast in Nederland. Wat precies is gebeurd, is nog niet bekend.

17. 14 oktober. In een huis aan de Putter in Ouderkerk aan de Amstel lijkt zich een familiedrama voltrokken te hebben. De man van een stel heeft zich verhangen, maar hij heeft waarschijnlijk eerst zijn vrouw Soenita Gangadin om het leven gebracht. Zij ligt dood op bed. De achtergronden zijn nog onduidelijk.

18. 22 december. De voor afpersing veroordeelde Itzhak Meiri (56), zeer bekend in het Amsterdamse criminele milieu, wordt in de ochtend doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen, waar hij volgens getuigen op straat stond te praten. Al de volgende dag houdt een arrestatieteam twee jonge Amsterdammers in Oost aan voor hun mogelijke betrokkenheid. Een man van 21 zit nog vast. De ander wordt al snel vrijgelaten maar blijft verdachte.

De voor afpersing veroordeelde Itzhak Meiri (56), zeer bekend in het Amsterdamse criminele milieu, wordt in de ochtend doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen. Beeld Jean-Pierre Jans

19. 27 december. Na een melding van een lichaam in een woning, treffen agenten de 84-jarige bewoner van een seniorenwoning in de Koornhorst in Amsterdam-Zuidoost inderdaad dood aan. Ter plekke wordt een man van 33 aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt nog of hij de man heeft omgebracht.

Doordat Het Parool de door de politie doodgeschoten verdachte in Broek en Waterland meetelt als dode door geweld, en de politie en justitie niet (want het is vooralsnog geen misdrijf in hun ogen), wijken de cijfers op dat punt af.