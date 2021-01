Gewapende overvallen op winkel en hotel in Zuidoost

Beeld ANP

De winkel aan de Wisseloord werd net geopend, toen twee mannen van tussen de 18 en 25 jaar het pand overvielen. Zij hadden een wapen bij zich dat op een vuurwapen leek. De poging mislukte, waarna de twee in onbekende richting vluchtten. De aanwezige winkelmedewerkers bleven volgens een politiewoordvoerder ongedeerd. De woordvoerder kon niet zeggen om welke winkel het ging.

De verdachten waren lichtgetint en droegen beiden een zwarte lange jas en een muts, zo meldt Burgernet Noord-Holland.

AMSTERDAM: overval wisseloord, 2 vd 18-25jr, licht getint, slank, beide zw lange jas en muts. 1 iets voller dan andere. Niet zelf benaderen.

Hotel overvallen

Om 8.05 uur kwam bij de politie vervolgens een melding binnen over een overval op een hotel aan de Hullenbergweg. Ook daar waren twee gewapende verdachten bij betrokken. Hier lukte het de overvallers wel om buit te maken. Hoe groot de buit was, is niet bekend. Ook deze verdachten wisten te vluchten. Hoe en in welke richting, is volgens de woordvoerder onduidelijk.

De recherche onderzoekt of het bij beide overvallen om dezelfde verdachten gaat.