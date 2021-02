Gewapende overval op woning in Zuid

Beeld Getty Images/iStockphoto

De politie kreeg rond 20.10 uur een melding binnen van de overval waarbij twee of drie daders betrokken waren. De verdachten waren in het zwart gekleed en vluchtten, mogelijk op een scooter, richting de Van Woustraat.

Of er mensen in de woning aanwezig waren en of de daders buit hebben gemaakt, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat er geen gewonden zijn gevallen.