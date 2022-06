Gewapende overval op winkel aan het Bijlmerplein

Beeld Joris van Gennip

Rond 10.00 uur kwamen de mannen de winkel binnen en bedreigden het personeel. Op het moment van de overval waren er verschillende mensen in de winkel aanwezig. Er vielen geen gewonden.

Een signalement van de daders is verspreid via Burgernet. De politie zoekt twee mannen tussen de 18 en 21 jaar in zwarte sportkleding. De twee hadden een rode plastic zak bij zich van Dirk van den Broek. Na de overval zijn ze op een zwarte Vespa gevlucht in de richting van de Claus van Amsbergstraat.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.

AMSTERDAM: Politie zoekt: omg bijlmerplein,2 jongens, 18-21 jr, 1.75 en 1.90, donker getint, mondkapje, muts, donkere sport kleding, dirk vd br tas, oud model vespa zwart https://t.co/qXWp4KHJNP — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 18 juni 2022

