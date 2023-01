Gewapende overval op telecomwinkel Jan Evertsenstraat in West

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 17.55 uur een melding binnen van de overval. Welk wapen de verdachte bij zich had en of hij buit heeft gemaakt, is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden.

Via Burgernet wordt opgeroepen naar de man uit te kijken. Hij is tussen de 20 en 25 jaar, droeg tijdens de overval zwarte kleding en is ongeveer 1.80 meter lang.